Grávida, Gabriela Pugliese posa nua no banho: ''Eu e ele''

Gabriela Pugliese (37) atualizou as redes sociais com um belíssimo registro da sua primeira gravidez. A influenciadora está grávida de oito meses de um menino que se chamará Lion, fruto do seu relacionamento com Túlio Dek.

No registro, a famosa posa nua durante o banho mostrando a barriga e as diversas tatuagens pelo corpo.

"Eu e ele. Escorpianos, signos de água. Fluidez e intuição. Vemos a vida através da emoção, da paixão e tudo com extrema sensibilidade. A mesma água que irriga e alimenta o solo, pode transbordar e causar estragos. Mas a gente paga pra ver e, mesmo no caos, a vida continua sendo instigante e maravilhosa. As oscilações fazem parte da emoção do nosso jeito de viver. Fluidos, fortes, e sensíveis como a água…vamos vivendo, adaptando o que for, aonde for, com a nossa força de cachoeira", refletiu ela na legenda da publicação.

Recentemente, Gabriela Pugliese posou mostrando e admirando o barrigão de gestante e se derreteu pelo herdeiro. "Ah, meu filho, você nem chegou, mas já me ensinou tanto… Principalmente sobre confiar e entender o porquê você chegou só agora. Obrigada por ter vindo, por ter me escolhido…".

GABRIELA PUGLIESE MOSTRA PROJETO DO QUARTINHO DO FILHO

A empresária Gabriela Pugliesi (37) publicou as primeiras fotos do quartinho do filho, nesta quarta-feira, 28. A influenciadora digital está esperando o primeiro filho, Lion, fruto do seu relacionamento com rapper e produtor Túlio Dek (37).

Grávida de sete meses de um menininho, ela abriu o cômodo para os fãs no Instagram Stories e mostrou que a decoração prevalece tons de verde, bege e marrom. Além disso, o quartinho conta com um teto repleto de luzes, como um céu estrelado, para uma noite de sono mais aconchegante.

