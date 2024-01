Grávida, Fernanda Paes Leme celebra crescimento do barrigão: “Tudo muda”

Mamãe de primeira viagem, Fernanda Paes Leme reflete sobre as recentes mudanças no corpo e comemora evolução de seu barrigão

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme está feliz da vida com sua primeira gestação! Na última segunda-feira, 01, a mais nova mamãe do pedaço decidiu compartilhar uma reflexão sobre as mudanças em seu corpo com a chegada de seu primeiro herdeiro. Em suas redes sociais, ela celebrou a evolução de seu barrigão.

O assunto surgiu de forma despretensiosa, quando a apresentadora decidiu provar uma peça de roupa antiga: "Coloquei um short para fazer um treino, fazia tempo que não usava. Um treino leve. O short era largo em mim. Ele tem aqui a parte de cotton, e a parte de correr. Olha só como está? Esturricado, gente! Vamos que vamos", Fepa comemorou.

Na legenda, a atriz ainda contou que pretende se aprofundar sobre as recentes transformações em seu próximo diário de gravidez, que é compartilhado em suas redes sociais: "Tudo muda... por dentro e dor fora... próximo vídeo do Mó Grávida é sobre isso! Já escrevi o texto... só falta gravar", disse a apresentadora, que deixou o comando do 'Quem Pode, Pod' no final do ano passado.

Fernanda Paes Leme exibe barrigão - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que Fernanda será mamãe de uma menina, chamada Pilar. A pequena é fruto do noivado com Victor Sampaio. Juntos desde janeiro de 2021, o casal passou por um período traumático desde que sofreram um aborto espontâneo no final do mesmo ano. Após o susto, Fernanda chegou a revelar que iniciou o processo de congelamento de óvulos.

Foi só em outubro do ano passado, que a artista surpreendeu a todos ao anunciar em suas redes sociais que está grávida de seu primeiro bebê! A atriz surgiu ao lado do noivo Victor Sampaio para revelar a novidade para seus seguidores. O casal posou com o cachorro da família e com o ultrassom do bebê que está por vir.

Fernanda Paes Leme curtiu rara aparição em público com o noivo:

A atriz Fernanda Paes Leme foi flagrada nesta segunda-feira, 1, mostrando toda a sua beleza ao natural. No primeiro dia do ano, a beldade foi clicada exibindo seu barrigão durante um momento de descontração em uma praia no Rio. Grávida de sua primeira filha, a artista aproveitou o dia de sol para aproveitar a companhia do marido, Victor Sampaio.

Com um maiô vermelho intenso, a atriz exibiu uma barriga já saliente e posou para fotos ao lado do maridão. Sorridente, ela se mostrou pleníssima e radiante ao comemorar a chegada de 2024, ano que marcará o nascimento de sua primeira filha. Vale mencionar que a apresentadora está grávida de aproximadamente cinco meses.