Grávida de novo? Isabella Scherer revela planos para aumentar a família

Campeã do Masterchef Isabella Scherer abre o coração sobre desejo de engravidar novamente após sintoma 'suspeito'

Vem bebê aí? A atriz e campeã do reality da band, o Masterchef, Isabella Scherer pegou os seguidores de surpresa nas redes sociais ao falar sobre o desejo de ser mãe novamente após o nascimento dos filhos gêmeos. Além disso, a loira também brincou ao revelar um possível sinal de que estaria grávida.

Pelo stories do Instagram, Isabella revelou que teve um vazamento de leite três meses após parar de amamentar os bebês: “Alguém sabe como isso pode ter acontecido? Meu peito vazou, estou em choque!”, escreveu a atriz, que já brilhou em novelas da Globo como ‘Malhação’ e ‘Bom Sucesso’.

Na sequência, Isa mostrou que uma seguidora enviou um alerta: “Quando aconteceu isso comigo estava grávida do segundo”, dizia a mensagem. Em resposta ao sintoma 'suspeito', a loira disparou: “Pelo amor de Deus!”, exclamou a mãe dos pequenos Mel e Bento que estão quase completando um aninho.

Pelo Twitter, Isabella falou sobre a possibilidade de estar grávida novamente com mais otimismo: “Não vou mentir… eu fico falando, falando, mas não acharia de todo mal estar grávida novamente”, e completou: “Queria usar aquele meu vestido de furo na barriga de novo”, a esposa do modelo Rodrigo Calazans brincou com a possibilidade.

Não vou mentir… eu fico falando, falando… Mas não acharia de todo mal estar grávida… — Isabella Scherer 🐟 (@isabellascherer) August 7, 2023

Vale lembrar que os gêmeos chegaram ao mundo no final de agosto do ano passado. Inclusive, às vésperas do nascimento dos bebês, a filha do nadador olímpico Fernando Scherer, mais conhecido como Xuxa, chegou a ser diagnosticada com pré-eclâmpsia, mas tudo ocorreu bem no parto dos pequenos.

