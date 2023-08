Isabella Scherer derrete web ao mostrar primeiros dentes dos gêmeos de 11 meses

Atriz e chef Isabella Scherer encanta ao mostrar primeiros dentinhos de Mel e Bento, gêmeos de 11 meses

Mas já? Os filhos da atriz e chef de cozinha Isabella Scherer e do modelo Rodrigo Calazans, os gêmeos Mel e Bento, derreteram a internet ao aparecer com os primeiros dentinhos. A mamãe babona fez questão de compartilhar o clique dos pequenos de apenas 11 meses.

Enquanto a pequena Mel está com seus primeiros dentinhos na parte inferior de sua boca, Bento tem os incisivos superiores. Através de seu perfil oficial no Instagram, a chef de cozinha mostrou os irmãos sorrindo e mostrando a boca.

Mel e Bento são frutos do relacionamento de Isabella Scherer e do modelo Rodrigo Calazans. O namoro começou de maneira virtual, pois Rodrigo morava fora do Brasil. Em maio deste ano, os dois oficializaram a união com um casamento mais intimista, que contou com a presença de familiares e até mesmo da atriz Giovanna Grigio, que pegou o buquê da noiva.

Filhos da Isabella Scherer mostram os dentes - Créditos: Reprodução / Instagram

Isabella Scherer conta desespero por viajar sem gêmeos pela primeira vez

No final de julho, Isabella Scherer precisou viajar sem os gêmeos Mel e Bento pela primeira vez. Sem dar muitos detalhes de onde vai, a loira contou que não sabe como vai lidar com a saudade que vai sentir de seus filhos enquanto tiver quatro dias distante deles. "Vou viajar domingo, vou ficar poucos dias, mas já estou sofrendo de saudade. Hoje foi o dia que caiu a ficha de que eu vou ficar quatro dias sem vê-los. Sério, eu vou morrer”, comentou a vencedora do Masterchef Brasil 2021..

“Mas eu preciso vencer isso, porque eu quero muito ter coragem se viajar sem eles e uma hora eu teria que encarar isso. Então, vou encarar quatro dias. Mas estou muito empolgada para a viagem!”, ponderou a chef de cozinha.

Isabella Scherer rebate comentários sobre magreza e fala sobre mudanças no corpo

Recentemente, Isabella Schererusou suas redes sociais para falar sobre sua saúde e o diagnóstico de hipertireoidismo, falando sobre a dieta restritiva devido ao problema. “Para todo mundo que está falando: 'está magra demais', estou fazendo esse bando de exames, porque estava me sentindo mal e descobri hipertireoidismo. Esses exames são para ver como vai ser o tratamento ou se foi um pico muito alto e agora vai estabilizar”, começou a influenciadora digital, através de seu perfil oficial no Instagram.

