Isabella Scherer rebate comentários sobre magreza e fala sobre mudanças no corpo

Atriz e chef de cozinha Isabella Scherer pede para internautas pararem de opinar sobre a aparência dos outros

Nesta quinta-feira, 6, a atriz e chef de cozinha Isabella Scherer usou suas redes sociais para revelar algo que já desconfiava há semanas. A loira descobriu que está com hipertireoidismo, contando que até fez uma dieta restritiva devido ao problema. A filha do nadador Xuxa Scherer desabafou sobre o diagnóstico e explicou que emagreceu por conta da alteração na tireoide.

“Para todo mundo que está falando: 'está magra demais', estou fazendo esse bando de exames, porque estava me sentindo mal e descobri hipertireoidismo. Esses exames são para ver como vai ser o tratamento ou se foi um pico muito alto e agora vai estabilizar”, começou a influenciadora digital, através de seu perfil oficial no Instagram.

“Mas não é essa a questão, porque eu sempre fui magra assim. Só não tenho a perna tão fina quando estou muito bodybuilder, pegando muito peso e lutando contra o meu biotipo, o que já decidi que não vou fazer mais. Ralo, ralo, ralo, e não adianta”, explicou Isabella.

Além disso, a loira pediu para que seu público para de fazer comentários sobre o corpo dos outros. “Não se faz comentários sobre o corpo dos outros. Aprenda isso. Igual no caso, pode ter uma questão de saúde por trás, pode ser que a pessoa simplesmente goste do corpo dela como é, pode ser que ela seja insegura e não consiga mudar. Por que você vai opinar no corpo dos outros? O que você ganha com isso?”, comentou.

O hipertireoidismo é um problema que acontece na tireoide, uma glândula que regula a função de alguns órgãos importantes, como o cérebro, os rins e o coração, que se caracteriza pela produção excessiva dos hormônios T3 (triiodotironina) e T4 (tiroxina). Assim, ele acelera as funções vitais do corpo, fazendo com que algumas pessoas com a doença cheguem a emagrecer.

