Isabella Scherer se declara no aniversário do marido, Rodrigo Calazans

Nas redes sociais, a atriz Isabella Scherer prestou uma bela homenagem no aniversário de 40 anos do marido

A atriz Isabella Scherer, a campeã do reality MasterChef 2021, da Band, usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para o marido, Rodrigo Calazans, que completa 40 anos de vida nesta terça-feira, 4.

Em seu perfil oficial no Instagram, a artista recordou várias fotos ao lado do aniversariante, incluindo de quando ela estava grávida dos filhos gêmeos, Mel e Bento, que atualmente estão com dez meses, e se declarou.

"Hoje meu eterno (web) namorado completa mais um ciclo. Agradeço todos os dias por ter te encontrado e por você ter me dado tudo que tenho de mais precioso! Amo nossa família, amo dividir tudo com você!", começou Isa no começo da publicação.

E completou: "Que delícia é ter um marido um melhor amigo na mesma pessoa! Se eu fosse ficar falando tudo que admiro no pequeno, eu ficaria horas digitando… E agora preciso ir porque ele ta aqui enchendo o saco mandando eu sair do cel pra viver… fui… vou viver, com você pra sempre."

Os fãs de Scherer ficaram encantados com a postagem. "Perfeitos", disse uma seguidora. "Esse encontro de almas é tão lindo!", afirmou outra. "Vocês são lindos! Compartilhar a vida com quem a gente ama é uma dádiva! Parabéns, Rodrigo!", falou uma admiradora.

Confira a homenagem:

Casamento no civil

Isabella Scherer está oficialmente casada! Ela se casou no civil com o modelo e surfista Rodrigo Calazans. A celebração intimista aconteceu em um cartório na cidade de São Paulo com a presença de amigos e familiares.

Nas redes sociais, o fotógrafo e amigo do casal, Victor Ribeiro, que foi convidado para registrar a cerimônia, compartilhou uma foto do exato momento em que os pombinhos estavam prestes a oficializarem a união. Na imagem, o casal surge sentado em uma mesa, e é possível ver Isabella vestida de branco, enquanto o amado surge com um semblante completamente apreensivo.