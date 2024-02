Grávida de gêmeos, Biah Rodrigues encanta ao mostrar vídeo do ultrassom

Esposa do cantor Sorocaba, Biah Rodrigues mostrou o ultrassom realizado para descobrir o sexo dos bebês: 'Cada um na sua casinha'

A influenciadora Biah Rodrigues, esposa do cantor Sorocaba, encantou os seguidores na manhã desta sexta-feira, 02, ao compartilhar nas redes sociais um momento especial de sua gravidez. À espera de gêmeos, ela mostrou um trecho do ultrassom realizado para descobrir o sexo dos bebês.

No registro publicado por Biah, é possível ouvir o médico explicando cada detalhe à mamãe. "Meu Deus, tem dois mesmo! Cada um na sua casinha", escreveu ela na legenda da postagem.

Rapidamente, diversos internautas que acompanham o dia a dia da famosa deixaram seus palpites nos comentários sobre o sexo dos gêmeos. "Não sei se vi bem, mas o da esquerda parece que é um menininho", comentou uma fã. "Eu também vi um menino", disse outra. "É um casal", opinou uma terceira.

Vale lembrar que Biah Rodrigues e Sorocaba optaram por descobrir o sexo dos herdeiros em um chá revelação, marcado para acontecer em março. Antes disso, ela contou que viajará para Orlando, nos Estados Unidos, para fazer o enxoval.

"Sim, eu vou sem saber o sexo dos bebês, porque o chá revelação ainda não vai ter acontecido. Vou pegar as coisas tudo clarinhas, branquinhas. Adoro roupa de bebê branquinha. Gosto de tudo neutro. Depois que eu souber o sexo, eu vou trazendo cor para o meu enxoval", declarou ela em conversa com os seguidores.

Além dos gêmeos que vão nascer, Biah Rodrigues e Sorocaba também são pais de Theo, de três anos, e Fernanda, de um aninho de idade. O casal revelou publicamente a novidade no último dia 23 de janeiro. "Chuva de bênçãos! Agora somos seis! Obrigada, Jesus", disse ela na ocasião.

Biah Rodrigues se emociona com história triste de influencer

A influenciadora digital Biah Rodrigues, que é esposa do sertanejo Sorocaba, ficou emocionada ao ouvir a carta aberta da influenciadora digital Karine Carrijo, que anunciou a morte do filho no dia do nascimento. Biah apareceu nos stories do Instagram com os olhos marejados ao desabafar sobre a dor de ver uma mãe sofrendo a perda de um filho.

"É simplesmente impossível ouvir a história da Karine, do relato de tudo que está acontecendo na vida dela, e não se emocionar, não se comover com isso. Uma mãe que deu à luz um bebê que, infelizmente, não sobreviveu. Meu Deus do céu… é uma dor imensurável, não consigo ter dimensão da dor que essa mulher está passando", disse ela.

E completou: "Mas ela é inspiradora, de tão forte que ela é. Mesmo assim entregou tudo para o senhor. Vamos orar para que o Senhor conforte essa mãe, esse pai, essa família que está sofrendo. Há coisas nessa vida que nós só vamos saber lá na frente e, às vezes nem vamos ficar sabendo do porquê aconteceu". Confira!