Biah Rodrigues, esposa de Sorocaba, faz revelação sobre gravidez de gêmeos: 'Choramos muito'

Em entrevista à CARAS Brasil, Biah Rodrigues detalhou como a notícia da chegada dos gêmeos tem transformado a família

Biah Rodrigues, esposa do cantor Sorocaba, tem motivos de sobra para comemorar desde a descoberta da gravidez de gêmeos, algo que foi uma total surpresa para o casal. Em entrevista à CARAS Brasil, a influenciadora revelou detalhes da intimidade familiar e revelou que já tem se preparado nos mínimos detalhes para a chegada dos bebês.

"Nós ficamos muito muito felizes e surpresos com a notícia, não esperávamos que fossem dois. Queríamos mais um, mas não achávamos que viriam dois já de início", disse Biah, que não realizou nenhum tipo de tratamento para engravidar de gêmeos.

A famosa completou dizendo que ela e Sorocaba ficaram tão impressionados com a confirmação da gestação de gêmeos, que fizeram a médica chorar durante a primeira ultrassom. "Ríamos e chorávamos ao mesmo tempo, a médica que estava fazendo ultrassom parou de fazer porque ela ficou tão emocionada vendo a gente chorar e por fim estávamos nós três chorando muito na sala. Foi muito engraçado", recorda.

Apesar dos poucos meses de gravidez, Biah conta que a família já tem se dedicado à chegada dos bebês e pensado na rotina que eles terão no futuro. Para isso, eles já iniciaram uma reforma na casa em que moram, para que todos fiquem mais confortáveis com os novos moradores.

"Estávamos totalmente despreparados, a nossa casa nem comporta essa quantidade de criança, então nós começamos uma super reforma e estamos correndo contra o tempo para que dê tempo e que tudo fique organizado e certinho até a chegada dos bebês", revela ela, que já é mãe de Theo e Fernanda.

Sempre mostrando os detalhes de sua rotina de trabalho e cuidado das crianças nas redes sociais, Biah, que tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, também não tem parado os treinos. Incentivada pelos médicos, ela diz que seguirá, na medida do possível, com seus exercícios para manter o corpo e a mente saudáveis.

"Tem um cuidado especial, mas como eu sempre pratiquei atividade física, sempre foi algo que faz parte da minha rotina. É saudável que eu continue a minha rotina como ela está. Óbvio que com menos carga e com mais tempo de descanso, mas eu sigo fazendo os treinos. A médica disse que eu posso treinar até o último dia que os bebês forem nascer, assim como eu fiz na primeira e na segunda gestação", afirma.

E a novidade não tem deixado apenas os papais animados, como também os pequenos Theo e Fernanda. Segundo a mamãe, eles estão encantados e ansiosos: "As crianças sempre participaram de tudo, então eles entendem do jeitinho deles. A gente fala que na barriga da mamãe tinha um bebê e que depois a gente descobriu que eram dois. Eles estão muito apegados. Toda vez que eu chego perto, eles fazem carinho na barriga, beija, eles sempre lembram".