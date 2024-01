Com os olhos marejados, Biah Rodrigues se emociona com história triste de influencer

Grávida de gêmeos, Biah Rodrigues aparece com os olhos cheios de lágrimas ao lamentar a morte de filho de influencer no dia do nascimento

A influenciadora digital Biah Rodrigues, que é esposa do sertanejo Sorocaba, ficou emocionada ao ouvir a carta aberta da influenciadora digital Karine Carrijo, que anunciou a morte do filho no dia do nascimento. Biah apareceu nos stories do Instagram com os olhos marejados ao desabafar sobre a dor de ver uma mãe sofrendo a perda de um filho.

"É simplesmente impossível ouvir a história da Karine, do relato de tudo que está acontecendo na vida dela, e não se emocionar, não se comover com isso. Uma mãe que deu à luz um bebê que, infelizmente, não sobreviveu. Meu Deus do céu… é uma dor imensurável, não consigo ter dimensão da dor que essa mulher está passando”, disse ela.

E completou: "Mas ela é inspiradora, de tão forte que ela é. Mesmo assim entregou tudo para o senhor. Vamos orar para que o Senhor conforte essa mãe, esse pai, essa família que está sofrendo. Há coisas nessa vida que nós só vamos saber lá na frente e, às vezes nem vamos ficar sabendo do porquê aconteceu”.

Vale lembrar que Biah Rodrigues está grávida pela terceira vez e espera o nascimento de gêmeos.

O desabafo de Karine Carrijo

A influenciadora digital Karine Carrijo, que é conhecida pela voz da cachorra Kiliquinha, apareceu nas redes sociais nesta terça-feira, 30, para falar sobre a morte do seu filho, Levi, fruto do casamento com o músico Thiago Lima. O bebê faleceu após seu coração parar de bater. Karine estava grávida de 9 meses e contou que o bebê não chorou no parto .

"Carta para o meu anjo levi: Seu coraçãozinho parou de bater nesse domingo e parte do meu também.

Você não sabe o quanto eu e o papai orávamos por você todas as noites. As pessoas sempre dizem: cuidar de bebê é difícil,chora muito, tem que trocar fralda, amamentar de 3 em 3 horas. Mas sabe o que é difícil? É ter que fazer um parto e não ouvir nenhum choro", disse ela.

Na sequência, Karine declarou: "É saber que nunca vou saber se seu nariz era do papai ou da mamãe, se você era mesmo careca ou não, é saber que você nunca vai vir pro meu colo, e eu nunca vou saber qual seu cheirinho, nunca vou ver seu primeiro dente, e nunca vou te levar na escola… O que dói mais que o parto? É ter leite pra te amamentar e ter que tomar remédio pra secar meu leite pq eu nunca vou te dar um tetê. Domingo, falei pros seus irmãozinhos que a gente ia voltar hoje, mas você ficou na maternidade".

Por fim, ela desabafou sobre ainda não entender o motivo para a morte do filho. "Eu não sei o propósito de Deus pra isso, mas se que ele sabe da minha dor, pq eu também perdeu o filho dele pra salvar todos nós. Levi, meu filho Você mudou minha vida. E os melhores meses da minha vida, foram os 9 meses que você ficou dentro da minha barriga. Eu te amo, pra sempre. Da sua mamãe Karine", afirmou.