Grávida, Ary Mirelle mostra bastidores de ensaio de fotos com João Gomes

Ary Mirelle está no oitavo mês de gestação e passou pro cirurgia recentemente; a criança é primeiro filho dela com o cantor e se chamará Jorge

Ary Mirelle, que está grávida de oito meses do primeiro filho do cantor João Gomes, compartilhou no Instagram os bastidores de um ensaio gestante que fez, nesta quarta-feira, 10. Nas imagens, a futura mamãe do baby, que se chamará Jorge, usa vários looks - em um deles ela está seminua sendo abraçada pelo cantor de 21.

"Nossa contagem regressiva", escreveu Ary, que desde o começo da gravidez tem atualizado os fãs sobre as novidades da gestação. Nas imagens, João aparece abraçado e emocionado com a barriga de Ary. O cantor já contou que seu maior sonho era ser pai e foi ele que escolheu o nome do filho.

Nos comentários os fãs encyheram o casal de elogios: “Esse vídeo transmite um sentimento tão bom, o coração fica quentinho”, escreveu um, “Que lindo!!! Que o Jorge venha cheio de saúde”, desejou uma outra seguidora, “Que ensaio mais lindo, emocionante! Que espetáculo de barriga, que casal lindo…”, comentou uma terceira.

Grávida, namorada de João Gomes passa por cirurgia no útero

No início de novembro, Ary Mirelle precisou passar por uma cirurgia de emergência no colo do útero. Grávida de seu primeiro filho com o namorado, o cantor João Gomes, ela precisou ser submetida ao procedimento para evitar o nascimento prematuro de seu bebê.

O procedimento se tratava de uma cercleragem uterina, que é evita o parto prematuro do feto. Com ela, o colo do útero é costurado com alguns pontos, evitando que ele dilate antes da hora certa no nascimento do bebê. O cantor explicou que o procedimento foi necessário, uma vez que o colo do útero de sua namorada é muito baixo e seu bebê estava ficando pesado.

Em seu Instagram, Ary contou que sua cirurgia foi um sucesso e aproveitou para tranquilizar seus fãs. "A cirurgia deu certo, graças a Deus eu e Jorge estamos bem. Obrigada por ter me ajudado a ficar confiante e por ter dado o seu melhor, tenho certeza que não poderia ter escolhido pessoa melhor", iniciou Ary.