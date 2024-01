Ary Mirelle mostra o rostinho do filho com João Gomes: "Parecido comigo"

Ary Mirelle mostra o rostinho do filho com João Gomes; ela exibiu foto nas redes sociais e dividiu opiniões

No finalzinho da gestação, Ary Mirelle surpreendeu os seguidores na manhã desta quarta-feira, 3, ao compartilhar nas redes sociais detalhes do momento que vive. Grávida de João Gomes, a influenciadora disse que está sofrendo.

"Tô sentindo muito peso, falta de ar, está ruim de dormir, então, perdoem o sumiço. Vocês estão perguntando se eu sumi porque Jorge ia nascer, não nasceu. Jorge ainda está aqui no forninho", declarou.

A jovem ainda compartilhou uma foto da mais recente ultrassonografia que fez. Ela pode ver o rostinho do pequeno Jorge e disse que está em dúvida. Será que ele se parece mais com o papai ou com a mamãe?

"Eu não sei se é impressão minha, mas ontem fui ver Jorge na ultra e eu estou achando que ele está ficando parecido comigo. Não vou me precipitar, mas eu acho...", disse ela. Veja abaixo a imagem:

Grávida, namorada de João Gomes passa por cirurgia no útero

No início de novembro, Ary Mirelle precisou passar por uma cirurgia de emergência no colo do útero. Grávida de seu primeiro filho com o namorado, o cantor João Gomes, ela precisou ser submetida ao procedimento para evitar o nascimento prematuro de seu bebê.

O procedimento se tratava de uma cercleragem uterina , que é evita o parto prematuro do feto. Com ela, o colo do útero é costurado com alguns pontos, evitando que ele dilate antes da hora certa no nascimento do bebê. O cantor explicou que o procedimento foi necessário, uma vez que o colo do útero de sua namorada é muito baixo e seu bebê estava ficando pesado.

Em seu Instagram, Ary contou que sua cirurgia foi um sucesso e aproveitou para tranquilizar seus fãs. "A cirurgia deu certo, graças a Deus eu e Jorge estamos bem. Obrigada por ter me ajudado a ficar confiante e por ter dado o seu melhor, tenho certeza que não poderia ter escolhido pessoa melhor", iniciou Ary.