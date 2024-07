Graciele Lacerda fala sobre gestação pela primeira vez: 'Tô perdida'

Após anunciar que está grávida de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda fala pela primeira vez sobre o que está sentindo e revela medo

Após muita espera e tentativas, Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda estão esperando seu primeiro bebê. Nesta quinta-feira, 11, o casal anunciou a novidade com um vídeo emocionante na rede social e a influenciadora se pronunciou em seus stories algumas horas depois para contar como está.

Aproveitando que estava sozinha no hotel enquanto o sertanejo foi para o show, a empresária comentou que ficou descansando por ter tido outra crise de dor de cabeça. Graciele Lacerda então falou sobre o sintoma que está enfrentando no primeiro trimestre e aproveitou para revelar que estava com medo até completar os três meses. Ela então explicou seus anseios após várias tentativas para ficar gestante.

"Eu confesso que pela primeira vez eu tô perdida, não sei nem por onde começar, do que falar, tô perdida, acabou que eu não fui no show hoje... Tava com muita dor de cabeça, muita, isso é um sintoma que eu tô sentindo muito, às vezes acho que não dormi, de ontem pra hoje não dormi quase nada", começou dizendo.

Graciele Lacerda então desabafou sobre a situação que estava enfrentando antes de revelar a gestação: "Aquele medo, aquela tensão, de você acabar divulgando isso pra todo mundo, chegou um momento que eu já não tava conseguindo disfarçar, é muito ruim a gente sconder não dividir, as roupas eu tava tentando usar o mais largo possível".

Em outro momento, ela falou sobre estar recebendo muitas mensagens negativas. "A gente tá blindado, essas coisas ruins não pegam na gente, a gente tá blindado mais do que nunca agora, deus é tão maravilhoso, tá sendo tão maravilhoso em nossas vidas", declarou.

A noiva de Zezé comentou sobre não estar acreditando ainda que está grávida. "Ainda não caiu muito a ficha, não sei se porque eu to muito receosa, com medo, ainda estava com muito medo, passei por muitas tentativas e muitas situações, enquanto não completasse esses três meses, eu tava com muito medo, muito receio, às vezes acordava e colocava a mão na barriga, não consegui curtir, só ficava ansiosa", contou.

Ainda nesta quinta-feira, 11, Graciele Lacerda emocionou ao revelar a gravidez com um vídeo ao lado de Zezé. A influenciadora ainda postou uma foto de barriga de fora e mostrou como está seu abdômen no primeiro trimestre.

