Graciele Lacerda revela como está sua barriga de grávida

Em selfie no espelho, Graciele Lacerda revela como está seu abdômen em primeira gestação; influenciadora apareceu de cropped

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, revelou nesta quinta-feira, 11, que está grávida do cantor pela primeira vez. Após anos fazendo tratamento e tentando um herdeiro, o casal conseguiu realizar o sonho e o bebê está no "forninho".

Antes de postar o vídeo emocionante do anúncio que está gestante, a influenciadora fitness compartilhou uma foto exibindo sua barriga. Usando um cropped, a empresária do ramo da saúde apareceu com o abdômen de fora e acabou mostrando como já está a região.

"Bora pra Minas", escreveu ela ao compartilhar o clique acompanhada de Zezé Di Camargo, que apareceu radiante no registro. Graciele Lacerda então chamou a atenção ao aparecer com o look todo preto e com a barriga de fora.

Ainda nesta quarta-feira, 10, antes de anunciar que está grávida, a eleita do sertanejo chamou a atenção com sua aparência atual. Com o rosto um pouco diferente, ela foi bastante elogiada sobre a mudança. Os fãs ainda não sabiam que ela está esperando seu primeiro bebê com o famoso.

Recentemente, a empresária mudou o visual e surpreendeu ao dar adeus ao seu cabelão. Dona de um programa, que ajuda a emagrecer com saúde, a noiva do cantor mostrou como suas táticas dão certo quando aplicadas com muito foco. Em apenas 7 dias, ela perdeu mais de 3 kg e provou a mudança drástica com fotos. Veja o antes e depois aqui.

Veja como está a barriga de Graciele Lacerda:

Graciele Lacerda revela que está construindo casa nos EUA

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, falou em sua rede social que está construindo mais uma propriedade com o sertanejo. Em seus stories na rede social, a famosa respondeu a uma pergunta sobre estar fazendo uma nova residência e surpreendeu ao contar onde será o lar.

A pessoa então questionou sobre quando ficará pronta a casa da jornalista com o artista em Orlando, nos EUA. Graciele Lacerda então surpreendeu ao postar uma foto do projeto para dizer que está esperando a mansão ter suas obras acabadas. Veja mais aqui.