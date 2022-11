Giovanna Ewbank revela vontade de ter mais filhos com Bruno Gagliasso

Giovanna Ewbank foi questionada por fãs sobre a vontade de aumentar a família e respondeu com sinceridade

CARAS Digital Publicado em 09/11/2022, às 12h21

A atriz Giovanna Ewbank (36) abriu seu coração em conversa com fãs nas redes sociais e falou sobre a vontade de aumentar a família, após ser questionada por um seguidor se gostaria de ter mais filhos com o ator Bruno Gagliasso (40), com quem já tem Chissomo (09), Bless (07) e Zyan (02).

"Pior é que sim, acredita?", admitiu ela na legenda de uma foto em que mostra Bless e Zyan juntos.

Bless e Zyan são filhos de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank. Foto: Reprodução/Instagram

Bless fez estrago em conta bancária de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso

Um dos convidados do podcast Quem pode, pod, apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme (39), foi Antônio Fagundes (73)e os espectadores ficaram sabendo que o ator gosta de videogames, o que levou a uma curiosidade inusitada sobre um dos filhos de Ewbank e Bruno Gagliasso, o Bless.

Paes Leme comentava a facilidade com que o filho de Ewbank compra e joga em aplicativos de celular e que ele adora. A loira, então, comentou:"Inclusive, ele está de castigo, está dois meses sem jogar videogame".

Ela então contou sobre o prejuízo que tomou do filho: "Porque ele sabe que não pode comprar games e aí ele pede. A gente vê se pode, se não tem muita violência. Mas teve uma noite que eu e Bruno estávamos vendo série e, de repente, começa a vir um monte de cobrança no cartão de mais de R$ 1 mil".

"A gente desceu e falou com ele. Foi lá e comprou um monte de jogo que não podia. Está nervoso para voltar a jogar videogame... tadinho", desabafou a modelo.

Zyan passa dos limites da fofura ao surgir todo estiloso

Giovanna Ewbank encantou os seguidores ao compartilhar uma foto fofíssima do filho caçula, Zyan curtindo o rancho da família com muito estilo.

No clique enviado pelo papai, o ator Bruno Gagliasso, o garoto apareceu segurando um gatinho preto e usando uma combinação nada básica. De calça listrada, suspensório e uma boina, o menino apareceu sorrindo e roubou a cena com tanta beleza.