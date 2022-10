Antonio Fagundes comete erro em entrevista e Giovanna Ewbank reage: "Demorou"

Antônio Fagundes utilizou um termo pejorativo e Giovanna Ewbank corrigiu o ator

O ator Antônio Fagundes (73) cometeu uma gafe durante uma entrevista concedida nesta terça-feira, 25, ao podcast Quem Pode, Pod, apresentado pelas atrizes Giovanna Ewbank (36) e Fernanda Paes Leme (39) e disponível no Youtube.

Isso porque, em determinado momento quando começaram a falar sobre a importância das novelas em trazer pautas sociais ao debate público, Antônio Fagundes utilizou um termo pejorativo para se referir à comunidade LGBTQIAP+.

O termo "homossexualismo" tem uma forte carga pejorativa porque é ligado à crença de que a orientação homossexual seria uma doença, uma ideologia ou um movimento político a que as pessoas aderem de maneira voluntária.

De onde surgiu o assunto e a gafe

Giovanna Ewbank trouxe o tema para debate ao fazer o seguinte questionamento: “Vocês não acham que a TV aberta de repente demorou um pouco para colocar questões importantes?”, disse a esposa de Bruno Gagliasso (40).

Antônio Fagundes então opinou: “Mas colocou! Se você pegar, por exemplo, a nossa telenovela da década de 70, 80 e 90, os problemas sociais colocados na dramaturgia, O Rei do Gado falava de Reforma Agrária”. E prosseguiu: “As novelas da Glória Perez, por exemplo, levantam problemas sérios da sociedade”, argumentou Antonio Fagundes.

Giovanna Ewbank corrigiu Antônio Fagundes

Foi nesse momento que o ator cometeu a gafe e foi corrigido por Giovanna Ewbank: “A gente falou de homossexualismo, a gente falou de prostituição”, argumentou o ator.

Giovanna logo interrompeu de forma delicada: “Mas ao mesmo tempo, o beijo gay demorou muito para ser colocado. As relações homoafetivas demoraram muito para serem colocadas né?”, corrigiu a atriz, ao utilizar o termo “homoafetivo”, ao invés de “homossexualismo”.

Apesar do deslize no termo utilizado, Antônio Fagundes concordou com Giovanna e ainda ressaltou que "Isso aconteceu porque somos uma sociedade muito conservadora".

