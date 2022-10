Após relatar assédio, Giovanna Ewbank fala da importância do seu podcast: ''Me fez crescer''

A apresentadora Giovanna Ewbank agradeceu a oportunidade de poder se abrir durante o podcast ao lado de Fernanda Paes Leme e convidados

Durante o novo episódio do Quem Pode, Pod, Giovanna Ewbank (36) relatou um caso de assédio dentro dos Estúdios Globo. A apresentadora contou o ocorrido durante a participação de Deborah Secco no podcast com Fernanda Paes Leme.

"Lembro que estava andando no corredor para ir gravar e tinha um ator consagradíssimo, mais velho, com uma super carreira. Estava com um short curtíssimo, [ele] foi lá, me deu um tapão na bunda no corredor na frente de todo mundo e falou: 'Tá boa, hein?'. Imediatamente fui para o camarim e comecei a chorar", disse ela, contando que a história se passou em 2008, quando ela estava gravando a novela A Favorita.

A artista contou que recebeu outras atrizes no camarim e questionou o que poderia ser feito, porém, ela foi desencorajada a contar. "Cara, não faz nada! Ele é muito fod* e você vai se dar mal", teriam dito as colegas de trabalho.

GIOVANNA EWBANK FALA DA IMPORTÂNCIA DO PODCAST APÓS RELATAR ASSÉDIO

Nesta sexta-feira, 7, após a repercussão da sua história, Gio usou as redes sociais para comentar que o programa tem lhe dado força para poder falar sobre temas importantes.

"Sabe o que eu mais amo no #QuemPodePod ? É que além de ser um projeto que amo fazer, que eu me divirto trabalhando e também adoro assistir, é um lugar que tem me feito crescer demais! Tenho me sentido mais forte e mais empoderada a cada conversa, a cada convidado! Me sinto mais confiante pra falar sobre temas importantes, temas delicados… Acho que não só eu como todas as pessoas que tem passado pelo nosso estúdio e se aberto verdadeiramente em cada conversa", começou.

Na sequência, ela agradeceu ao público que acompanha o podcast. "Meu muito obrigada a todos que tem passado por aqui, e principalmente a todas as mulheres que tem tido a coragem de se expor em prol de outras mulheres! Uma puxando a outra, com amor, cuidado, coragem e afeto!".

Por fim, rasgou elogios para a amiga, Deborah Secco: "Ter a @dedesecco essa semana me fortaleceu ainda mais. Me senti mais forte e potente. Olha que papo mais importante?! Já assistiram? Se não, assistam que tá demais, maratonem todos os episódios pq estão uma aulaaa!!", concluiu ela.

