Gabriela Pugliesi faz reflexão ao comemorar o segundo mês do filho, Lion

Gabriela Pugliesi (37) usou as redes sociais para comemorar mais um mês de vida. Lion, fruto de seu relacionamento com Túlio Deck (37) completou dois meses de vida nesta segunda-feira, 2, e ela fez questão de celebrar a data especial.

Em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital compartilhou uma sequência de cliques com o bebê e refletiu sobre como sua vida mudou desde que conheceu Deck e também com a chegada do primeiro filho deles.

"Sem querer desmerecer meus 37 anos de vida. Foi tudo muito legal e tal… Mas sentido mesmo ela começou a fazer quando conheci o pai do meu filho. Dai eu falava 'Deus, entendi!!'", começou a musa fitness.

Pugliesi também falou como se senti mais feliz desde o nascimento de Lion. "Dai veio nosso neném… E a verdade é que eu entendi mesmo só tem 2 meses. Até meu filho chegar é como se eu tivesse passando meu tempo. Me divertindo, sendo feliz… mas só passando meu tempo. Há dois meses que eu peço pro tempo parar de passar. Tudo perto disso é sem graça. 02/01", finalizou ela.

Arrependimento

Recentemente, Gabriela Pugliesi mostrou para seus seguidores uma foto de quando estava com o corpo trincado de sarado. Porém, ela surpreendeu a todos quando disse que não se sente bem ao olhar para como seu corpo era.

"Eu estava respondendo a perguntas, procurando fotos e me deparei com um print de uma pessoa que me mandou uma foto minha antiga, em que eu estou supermagra, e disse que usava essa foto como fundo de tela. A hora que eu vi aquela foto, não me reconheci. Me deu um baque. Falei: 'cara, eu era desse jeito. E tem gente que acha bonito, que se inspira'. Eu tenho até vergonha de postar essa foto e de pensar que me olhava no espelho e achava isso bonito [...]", disse ela em um trecho do desabafo.

