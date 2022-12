Gabriela Pugliesi diz se arrepender de corpo sarado: ‘vergonha’

Influenciadora fitness Gabriela Pugliesi não se orgulha de corpo magérrimo que cultivava

A musa fitness Gabriela Pugliesi (37) mostrou para seus seguidores uma foto de quando estava com o corpo trincado de sarado. Porém, ela surpreendeu a todos quando disse que não se sente bem ao olhar para como seu corpo era.

Segundo a influenciadora, ela percebe hoje que não estava saudável, esperando que nunca mais retorne para aquele corpo. Na foto publicada em seu perfil oficial no Instagram, a musa apareceu com um corpo super definido, com pouca gordura corporal, que marcava até seu silicone. Hoje em dia, ela diz que deseja um corpo magro, mas não da mesma forma.

“Eu estava respondendo a perguntas, procurando fotos e me deparei com um print de uma pessoa que me mandou uma foto minha antiga, em que eu estou supermagra, e disse que usava essa foto como fundo de tela. A hora que eu vi aquela foto, não me reconheci. Me deu um baque. Falei: ‘cara, eu era desse jeito. E tem gente que acha bonito, que se inspira”, começou.

“Eu tenho até vergonha de postar essa foto e de pensar que me olhava no espelho e achava isso bonito. Eu nem parava para pensar e, para mim, no contexto que eu vivia, aquilo era saudável. Tem uma frase que fala que ‘você só enxerga a ilha toda quando está vendo ela de longe’. É a mesma coisa com uma situação ou fase da nossa vida: a gente só enxerga quando ela passa, quando estamos fora dela”, continuou.

Gabriela ainda pediu para seus fãs pararem de comparar seus corpos com a internet, dizendo que está mais focada em uma vida saudável. “Eu amo me cuidar. Gosto de me sentir bem com meu corpo. E acho válido a vaidade num equilíbrio saudável. O difícil é saber até onde isso pode ir sem ter deixar doente. Eu me comparava muito. E isso é o início de um ciclo muito tóxico. Não se compare. Não busque por um ideal que não condiz com a sua genética. Não machuque o seu corpo”, concluiu.

Gabriela Pugliesi fala de seu corpo - Créditos: Reprodução / Instagram

Gabriela Pugliesi fala de seu corpo - Créditos: Reprodução / Instagram

Gabriela Pugliesi revela que o filho pegou bronquiolite com apenas sete dias de vida

Gabriela Pugliesi revelou que seu filho Lion pegou bronquiolite com apenas sete dias de vida. Em desabafo no Stories, ela relatou ter tido dias difíceis e aconselhou outras mamães a não receberem visitas se estiverem com bebês recém-nascidos.

"Passei pelo primeiro baque da maternidade, sei que isso faz parte, mas mexeu muito comigo. Ficamos no hospital, graças a Deus temos esse privilégio de ter um bom hospital, bons profissionais cuidando dele, mas quando viramos mãe, me peguei aflita pensando em todas as outras mães com nenéns pequenos... enfim, quero fazer um alerta pra quem está tendo filho agora, tentar não receber visita porque é um vírus muito chato. Ele pegou esse VSR, graças a Deus é um neném muito forte, então o vírus não evoluiu pro pulmão, mas ele teve que fazer aspiração com sonda... É tudo muito mais puxado e tinham várias crianças na UTI da pediatria com vírus, gripe... é muito ruim! Não gostaria que nenhuma mãe passasse pelo que a gente passou esses dias", disse.