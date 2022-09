Gabriela Pugliese exibe barrigão de sete meses: ''Meu mundo todo em mim''

A influenciadora Gabriela Pugliese compartilhou lindo registros mostrando o barrigão do primeiro filho

CARAS Digital Publicado em 06/09/2022, às 17h17

Gabriela Pugliese (37) publicou novas fotos da sua gravidez e encantou os seguidores. Grávida de sete meses do primeiro filho, a influenciadora digital exibiu o barrigão, o bebê se chamará Leon.

A mamãe coruja posou para uma sequência de cliques em preto e branco e deixou a barriga à mostra apenas de top e calcinha.

"Meu mundo todo em mim", declarou ela na legenda da publicação. O herdeiro é fruto do relacionamento com Túlio Deck (37).

Os admiradores rasgaram elogios nos comentários. "Maravilhosa", "Que MULHER", "Fala sério, simplesmente linda", "A melhor fase dela", dispararam eles.

O amado também fez questão de deixar um comentário. "Se eu tivesse te conhecido antes, já teria feito 5 filhos", brincou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gábi (@eusougabriela)

GABRIELA PUGLIESE ENCANTA AO MOSTRAR O BARRIGÃO EM SELFIE

Gabriela Pugliesi (37) encantou os seguidores das redes sociais ao postar uma nova foto exibindo seu barrigão de grávida. A influenciadora digital, que está com 30 semanas de gestação de seu primeiro filho com Túlio Deck (37), que se chamará Leon, postou uma foto na cama e mostrou como estava curtindo sua manhã. No registro, ela aparece deitada usando uma camiseta rosa. Em outro registro, ela também mostrou a vista de seu quarto.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!