Gabriela Morais mostra barrigão de 2ª gravidez ao posar do lado do primeiro filho, Lion

Gabriela Morais espera mais um filho fruto de seu relacionamento com Túlio Dek

Nesta quinta, 9, Gabriela Morais, ex-Pugliesi, movimentou seu Instagram e compartilhou novos cliques em que mostra o barrigão de sua segunda gravidez. Com o primogênito Lion nos braços, a influenciadora encantou seus seguidores com as fotos feitas na Bahia.

"My whole life (minha vida toda, em tradução livre)", escreveu ela na legenda da postagem. Os dois filhos são fruto de seu relacionamento com Túlio Dek. Nos de comentários da publicação, seus fãs encheram a influencer de elogios:"Que realização que Deus te deu", declarou outra, "Ai, que amor, gente! Mãe de dois", acrescentou mais uma, "Que foto linda", afirmou uma.

O anúncio foi feito em agosto deste ano. "Três meses de gravidez do nosso segundo bebê!! Eu nem acredito que isso está acontecendo! Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei formar uma família assim! Obrigada, Deus!!", declarou Gabriela na ocasião.

Gabriela Morais comemora aniversário do filho

Recentemente a influencer usou as redes sociais para comemorar o aniversário de 1 ano de seu filho, Lion. No Instagram, ela recordou diversos cliques do menino, incluindo do dia do seu nascimento, e falou sobre como ele transformou a sua vida. 7

"Filho, hoje faz 1 ano que a vida deixou de ser minha pra ser sua. Eu desejei tanto te escrever uma carta que antes de você vir, eu já tinha alguns sentimentos traduzidos em palavras… Foi tudo em vão. Eu não posso chamar o que eu sinto de amor, porque não cabe no amor o que existe hoje no meu coração. É muito além. Não tem um nome pra isso. É algo que transcende, que sai de mim. Que sufoca, mas é um sufoco bom, de alívio de poder sentir isso em vida", começou.

Gabriela revela motivo do fim da amizade com Mari Gonzalez

Em participação do programa De Frente Com Blogueirinha nesta segunda-feira, 23, a influenciadora fitness Gabriela Pugliesi falou um pouco sobre o fim de sua amizade com a ex-BBB 20, Mari Gonzalez. As duas eram muito amigas e inseparáveis, mas acabaram se afastando com o tempo.

Na entrevista, a ex-esposa do influenciador Erasmo Viana revelou o verdadeiro motivo do término de sua amizade. Após ser questionada sobre a sua mudança no círculo de amigos, a famosa opinou sobre o assunto. "Eu acho que as amizades às vezes mudam de acordo com sua fase de vida. E é natural, não é porque aconteceu alguma coisa ou teve briga. Às vezes são ciclos que se encerram, as pessoas têm que normalizar mais isso", disse.