Gabriela Morais presta bela homenagem no primeiro aniversário do filho: "Te esperei muito"

A influenciadora digital Gabriela Morais, ex-Pugliesi, celebrou o primeiro aniversário do filho, Lion

Gabriela Morais, ex-Pugliesi, usou as redes sociais para comemorar o aniversário de 1 ano de seu filho, Lion. Fruto de seu relacionamento com o Túlio Dek. No Instagram, ela recordou diversos cliques do menino, incluindo do dia do seu nascimento, e falou sobre como ele transformou a sua vida. 7

"Filho, hoje faz 1 ano que a vida deixou de ser minha pra ser sua. Eu desejei tanto te escrever uma carta que antes de você vir, eu já tinha alguns sentimentos traduzidos em palavras… Foi tudo em vão. Eu não posso chamar o que eu sinto de amor, porque não cabe no amor o que existe hoje no meu coração. É muito além. Não tem um nome pra isso. É algo que transcende, que sai de mim. Que sufoca, mas é um sufoco bom, de alívio de poder sentir isso em vida", começou.

Em seguida, a influenciadora digital falou sobre o amor que sente pelo filho. "Eu nunca pensei que fosse capaz de amar alguém desse jeito, muito menos de sentir essa vontade de abrir mão da minha vida, em todos os sentidos, pra viver a sua, pra viver pra você. É lindo tudo que acontece comigo desde a sua chegada, principalmente eu perceber a capacidade que meu coração tem de amar e a vontade que eu tenho todos os dias de ser uma pessoa melhor porque eu tenho você na minha vida."

"Dizem que os filhos vêm pra nos ensinar, e você me ensina muito antes da sua chegada. Porque eu te esperei muito, tive que ser muito paciente e resiliente pra entender o porque você não vinha logo. Eu tinha pressa e não entendia que você estava esperando o melhor momento da minha vida pra chegar. Você me fez entender a vida, fortaleceu minha fé, me trouxe de volta esperança em coisas que eu quase não acreditava mais, e todos os dias quando olho pra você eu lembro como Deus é bom, e só agradeço.

Parabéns, meu neném feliz. Desde o dia 2/11/2022 todos os dias eu comemoro você", finalizou.

Vale lembrar que Gabriela e Túlio estão à espera do segundo filho.

Aniversário em família

No dia 30 de outubro, Gabriela completou 38 anos de vida, e comemorou a data especial ao lado do marido, do filho e dos cachorros na Bahia. Em seu perfil no Instagram, ela postou alguns cliques exibindo o barrigão ao lado da família, e refletiu sobre o novo ciclo.

"30/10. Se há uns anos eu imaginasse que nos meus 38 anos o retrato da minha vida seria esse, teria entendido muita coisa que passei sem explicação naquele momento, mas que faz todo sentido agora. E a vida é isso… uma hora tudo fica claro, tudo ganha uma razão. A gente acha que demora porque nosso tempo é diferente do tempo de Deus, porque no tempo dele não existe demora, existe uma lógica pra que tudo aconteça de forma que a gente aprenda e evolua", iniciou.

"Eu já passei aniversários em todos os cantos do mundo, fazendo todo tipo de festa, cercada de gente. A felicidade pra mim era buscar fora, desbravar, curtir dia e noite… e tudo fez parte pra me trazer aqui.

Hoje minha felicidade está bem aqui, com a família que estou construindo, meus 2 filhos, meu marido, na Bahia, que é onde me sinto feliz de verdade. Às vezes a gente perde muito tempo se questionando o porque certas coisas acontecem com a gente, quando na verdade tudo esta sendo feito pra nossa prosperidade, no tempo certo", completou.