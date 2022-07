Gabriel Jesus e namorada fazem festinha para celebrar 2 meses da filha: ''Amor das nossas vidas''

Gabriel Jesus e sua namorada, Raiane Lima, celebraram os 2 meses da filha, Helena, com uma festinha intimista

No último domingo, 24, a casa de Gabriel Jesus (25) e Raiane Lima (21) estava em festa! Isso porque a filha do casal, Helena, acabou de completar 2 meses de vida.

Para celebrar esse momento, eles fizeram uma festinha intimista em casa, com uma decoração da Minnie, com direto a bolo, muitos balões e desenhos da personagem.

O casal dividiu o momento com os fãs, compartilhando algumas fotos no estilo polaroid super especiais, onde eles exibem com detalhes a decoração do evento e surgem coladinhos com a pequena, que estava fantasiada de Minnie.

Na legenda, os papais babões escreveram: "Dois meses do amor das nossas vidas! Nossa Minnie".

Rapidamente, os seguidores dos artistas passaram a comentar no post: "Lindeza demais! Viva Helena!", escreveu um. "Coisa linda!", falou outro. "Feliz mais um mês princesinha", disse ainda um terceiro.

Confira as fotos da festinha de 2 meses de Helena, filha de Gabriel Jesus e Raiane Lima:

Gabriel Jesus celebra 1 ano de namoro com Raiane Lima

No último dia 12 de julho, Gabriel Jesus e Raiane Lima completaram 1 ano de namoro e celebraram o momento trocando declarações nas redes.

"Um ano ao seu lado meu amor, te amo muito. Que Deus nos abençoe. #dia12", escreveu Gabriel ao compartilhar fotos andando de bicicleta com a amada.

Já Raiane escreveu: "Amo te ter ao meu lado, meu pretinho lindo. Amo a gente. Amo você! @dejesusoficial #1anodenós".

