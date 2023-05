Gabi Brandt encanta ao mostrar momento preguiça do filho recém-nascido: "Que amor"

A influenciadora digital Gabi Brandt dividiu um novo clique do terceiro filho, Beni, que nasceu no dia 12 de maio

Gabi Brandt(27) explodiu o fofurômetro das redes sociais na tarde desta quinta-feira, 18, ao compartilhar um novo clique de seu filho caçula, Beni.

O menino, que nasceu no dia 12 de maio, é fruto do relacionamento da influenciadora digital com Saulo Poncio (27), de quem está separada há alguns meses. Além dele, os dois também são pais de Davi, de 3 anos, e Henri, de 2.

Na foto publicada no feed do Instagram, Beni aparece em um momento preguiça: dormindo em seu berço com um dos braços levantado. O bebê está usando uma blusa de frio com estampa de urso, uma calça de moletom, além de luvas listradas.

Ao dividir o registro, a mamãe coruja se derreteu pelo herdeiro. "Ai que preguiça, mamãe", escreveu Brandt na legenda da publicação, deixando os seguidores encantados. "Que amor", disse uma fã. "Tão perfeito", comentou outra. "Coisa mais linda", falou uma terceira.

Confira a nova foto do filho de Gabi Brandt:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabi Brandt (@gabibrandt)

Desabafo

Recentemente, Gabi fez um desabafo através dos Stories do Instagram. A influenciadora digital abriu o jogo sobre o puerpério e as constantes crises de choro que tem enfrentado após o nascimento do caçula.

"Apareci! Sabia que o puerpério era difícil, hormônios, loucura, confusão… mas não lembrava que era tanto, ou pode ser que desta vez esteja sendo mais. Eu só sei chorar, meu olho está inchado pra caraca. Choro por tudo. Caiu a colher no chão, eu estou chorando", disse no começo do desabafo.

E completou: "Pego o Beni no colo, olho para ele… deve pensar que a mãe dele é uma louca porque só sei chorar. Choro de uma lágrima atrás da outra e de soluçar de tanto que eu amo essa criança. Olho e falo 'Meu Deus do céu, eu vou morrer de tanto amor'", finalizou.

