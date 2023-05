Gabi Brandt anuncia o nascimento do terceiro filho, Beni: 'Muito amado!'

Gabi Brandt exibe vídeo do parto do terceiro filho e mostra o rosto do bebê durante o nascimento

A influenciadora digital Gabi Brandt já é mamãe pela terceira vez! Nesta sexta-feira, 12, ela deu à luz Beni, seu terceiro filho com Saulo Poncio, de quem se separou há alguns meses.

A estrela emocionou seus seguidores ao mostrar o vídeo de como foi o parto cesariana do bebê e a troca de carinhos deles no quarto da maternidade. Inclusive, ela mostrou que Saulo acompanhou o nascimento do filho.

“12/05/2023, 8h47. Ele chegou trazendo luz, muita alegria e mudando toda minha vida! Bem-vindo, meu amor, meu Beni. Você já é muito amado!”, disse ela na legenda.

Gabi já é mãe de Davi, de 3 anos, e Henri, de 2 anos.

Gabi Brandt faz ensaio gestante e detalhe rouba a cena

A influenciadora digital e modelo Gabi Brandt está curtindo os últimos dias à espera do terceiro filho, o pequeno Beni. Na terça-feira, 09, ela compartilhou seu ensaio de gestante e deixou o barrigão explodindo à mostra, mas um detalhe inusitado acabou roubando a atenção nos registros: é que a influenciadora posou com o pé completamente sujo.

Nos cliques, a mãe dos pequenos Davi e Henri, frutos do relacionamento com o cantor Saulo Pôncio, posou seminua. Gabi elegeu apenas uma calça jeans larga para o ensaio e escondeu os seios com as próprias mãos enquanto fazia caras e bocas em frente a um tecido estendido ao ar livre nas fotografias tiradas por Bárbara Leitte.