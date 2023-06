Gabi Brandt choca ao mostrar semelhança de caçula com Saulo Poncio

Filho recém-nascido de Gabi Brandt e Saulo Poncio não esconde semelhança com o pai

Nesta quarta-feira, 31, a influenciadora digital Gabi Brandt (27) usou suas redes sociais para compartilhar um clique para lá de fofo de seu filho recém-nascido, Beni. Com o rostinho já mais visível, o pequeno mostrou toda sua semelhança com o pai, Saulo Poncio.

Através dos stories de seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora digital compartilhou um clique de Beni Márcio deitado em seu colo, e os olhinhos puxados e o bocão não negam a semelhança com o papai.

Gabi Brandt e Saulo Poncio são pais de outros dois meninos. Davi, de apenas 3 anos de idade, e Henri, de 2 anos, que encantam a internet com os vídeos compartilhados pelos papais. Os dois não estão mais juntos atualmente, separados desde o início de 2022.

Gabi Brandt mostra Beni - Créditos: Reprodução / Instagram



Gabi Brandt nega volta com Saulo Poncio após boatos de retomada rondarem pela internet

Depois de ser divulgado que Saulo havia ido para a academia malhar junto com Luan, sua dupla no grupo "Um44K" e Sarah Poncio, sua irmã. Gabi Brandt teria ligado por vídeo e ao final da ligação dito em alto e bom tom “tchau amor”. Quando as páginas noticiaram o caso, ela logo se manifestou e negou a retomada do casamento, que foi cheio de traições e polêmicas. "É mentira, a gente só se fala por vídeo para ele ver as crianças", escreveu. No vídeo publicado no feed do Instagram nesta quinta-feira, 25, a influenciadora digital apareceu usando uma calça justa preta e um top da mesma cor, enquanto fazia caras e bocas em frente ao espelho. "Do story pro feed", escreveu ela na legenda da publicação e chocou ao mostrar boa forma poucos dias após o nascimento de Beni. Ela disse estar aliviado por ter dado tudo certo no trabalho de parto, já que teve uma gravidez de risco e quase sofreu um aborto espontâneo.

