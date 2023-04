Filho de Vanusa, Rafael Vannucci celebra o nascimento da filha, Pietra

Filho da cantora Vanusa (1947-2020), Rafael Vannucci mostra as primeiras imagens da filha recém-nascida, Pietra

O empresário Rafael Vannucci, que é filho da cantora Vanusa (1947-2020), já é papai pela segunda vez! No último final de semana, ele anunciou o nascimento da filha caçula, Pietra, fruto do relacionamento com Sara Bezerra.

Nas redes sociais, ele mostrou um vídeo com a filha recém-nascida no colo ainda na sala de parto da maternidade. “Pietra Vannucci, que papai do céu nos dê muita sabedoria e saúde para criar você, minha filha! Te amo Sara”, disse ele na legenda.

Nos comentários do post, vários amigos famosos parabenizaram a família. Belutti disse: “Deus abençoe”. Silvia Abravanel comentou: “Benção de Deus. Bem-vinda Pietra. Felicidades família linda de viver que amo, paz, amor, alegria, saúde para vocês. Beijos de luz e carinho”. Adriana Bombom escreveu: “Parabéns, amado”. Marrone escreveu: “Parabéns Rafa, Deus abençoe sua família”.

Vale lembrar que ele já é pai de Vitória, de 26 anos. Rafael é filho da cantora Vanusa com o produtor de TV Augusto Cézar Vannucci, que faleceu em 1992.

O cantor virou pai aos 17 anos, e em março comemorou o aniversário de 25 anos da filha, neta de Vanusa. Vitória mora em São Paulo, é formada em moda e trabalha como modelo também. Ela morou no Canadá por um tempo, e foi estagiária de uma grife de moda em Portugal.