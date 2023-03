Filho de Pedro Scooby se derrete com irmã mais nova: “Linda”

Pedro Scooby flagrou um momento fofo entre o primogênito Dom e a caçula, Aurora, de apenas três meses

Pedro Scooby (36) registrou um momento encantador entre seus filhos nesta terça-feira, 28. Pai de 4 crianças, o surfista mostrou o primogênito, Dom, de 11 anos, fruto do antigo relacionamento com a atriz Luana Piovani (46), encantado com a irmã mais nova. A pequena Aurora tem apenas três meses e é filha do atleta e da modelo Cintia Dicker (36).

No vídeo, publicado em seu stories, Dom chega entusiasmado na sala de casa ao avistar a irmãzinha deitada no sofá: “Olha o olho dela... é lindo”, elogia. Em seguida, o pequeno se aproxima e se derrete com os detalhes da recém-nascida: “Olha o tamanho da unha dela comparada à minha", disse pegando na mãozinha de Aurora, que assiste a cena atenta.

Dom se derrete com Aurora - Reprodução/Instagram

Pedro não escondeu o orgulho e ficou encantado com a cena, entusiasmando a interação dos herdeiros: “Olha ela olhando para você”, incentivou. Mais cedo, o surfista compartilhou um stories e explicou que Dom estava no Brasil para passear, porque sua escola tem férias da páscoa. O pequeno mora em Portugal com a mãe e os irmãos, Liz e Bem, gêmeos de sete anos.

Em meio a polêmica, Luana Piovani recebe Pedro Scooby em casa

No último domingo, 26, Luana Piovani deixou os fãs surpresos ao publicar um registro inesperado! Para comemorar o aniversário de 11 anos do primogênito Dom, fruto de seu antigo relacionamento com Pedro Scooby, ela recebeu o ex-marido em sua casa na cidade de Cascais, Lisboa, Portugal.

Nas redes sociais, a loira publicou os registros para mostrar os detalhes da comemoração, na companhia de familiares e amigos. Porém, o que chamou a atenção dos internautas, foi ver o surfista entre os convidados, já que recentemente, Pedro abriu um processo contra Luana por conta da exposição dos herdeiros na internet.