Filho de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello rouba a cena em cliques inéditos

Nas redes sociais, Jarbas Homem de Mello, marido de Claudia Raia, encantou os seguidores ao postar novas fotos do filho, Luca

Jarbas Homem de Mello, marido de Claudia Raia, explodiu o fofurômetro das redes sociais na tarde desta quarta-feira, 13, ao compartilhar novas fotos do filho, Luca, que completou 1 aninho no mês passado.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, o pequeno surge todo sorridente, sentado na área externa da casa, enquanto brinca com algumas folhas secas. No último clique, Luca aparece ao lado do gatinho de estimação da família.

Para o momento de diversão, o filho de Jarbas surgiu usando um macacão listrado, e o papai se derreteu: "Boa tarde pessoal! Uma lufada de alegria pra todo mundo. #papaibabao", escreveu o famoso na legenda da publicação.

Os cliques encantou os seguidores. "Alegria total", comentou a cantora Ivete Sangalo. "E esse cabelinho encaracolado", falou uma seguidora. "Meu Deus... que delicinha de bebê!! Lindo e alegre... e com o pet", escreveu outra. "Que lindo esse bebê", disse uma fã.

Luca, vale lembrar, completou seu primeiro ano de vida no dia 11 de fevereiro. Na ocasião, Jarbas postou uma foto em que o menino aparece usando um o look de sua festa de aniversário, que teve o tema de Circo, e prestou uma bela homenagem. "Meu filho amado, hoje você completa seu primeiro ano de vida, você trouxe muita luz e muito amor para nossa família. Papai celebra a sua vida todos os dias, te amo meu filho!", declarou o ator.

Confira as fotos:

Filho caçula de Claudia Raia dá seus primeiros passos

Luca, o filho caçula de Claudia Raia, já está andando! O pequeno deu seus primeiros passos com apenas 11 meses de vida. O bebê saiu andando na área externa da casa da família e o momento foi registrado pelo pai coruja, o ator Jarbas Homem de Mello.

"Agora ninguém me segura!", disse o pai na legenda. Nos comentários, a mamãe celebrou: "Meu amor saiu andando! Viva", escreveu a artista, que também é mãe de Enzo Celulari e Sophia Raia, fruto de seu relacionamento com o ator Edson Celulari. Confira!