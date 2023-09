Filho de Claudia Raia com Jarbas dá show de fofura no berço: ''Acordei''

Jarbas Homem de Mello flagra seu filho com Claudia Raia acordando no berço e encanta com momento fofo do pequeno

O filho de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello, Luca, de sete meses, deu um show de fofura ao aparecer em novas fotos na rede social. Nesta quinta-feira, 28, o pai o flagrou acordando após uma soneca no berço e encantou os internautas.

Cheio de charme e animação, o pequeno apareceu cheio de energia e pronta para brincar com o pai. "Avisa todo mundo que eu acordei do meu soninho", escreveu o esposo da atriz ao registrar o momento do herdeiro.

Nos comentários, os internautas babaram pelo caçulinha de Claudia Raia. "Que lindão", admiraram a beleza do bebê. "Que lindo", elogiaram outros. "Alegria da casa e nossa também", falaram sobre o garoto emanar alegria.

Ainda nos últimos dias, a famosa encantou ao compartilhar um vídeo com Luca na piscina de sua mansão. Na ocasião, o pequeno surgiu todo sorridente e quase querendo nadar sozinho. No início do mês, ele ganhou mais uma festinha de mesvervário. Para os 7 meses, o bebê teve uma comemoração com o tema de fundo do mar.

Claudia Raia exibe fotos de viagem na Espanha com os filhos

Em uma praia paradisíaca e em uma piscina, Claudia Raia surgiu radiante com seus três herdeiros na Espanha. A famosa apostou em um biquíni marrom para se jogar nas águas. Já Luca roubou a cena com seus looks de banho, usando até óculos escuros.

"Primeira viagem internacional do Bililico com os irmãos, num guento", disse a atriz sobre os momentos inesquecíveis com os filhos, Enzo Celulari e Sophia Raia, e o caçulinha em sua primeira viagem para fora do Brasil. "Muito amor", escreveu Enzo Celulari nos comentários. "Meu Deeeeus que saudade! Não aguento esse óculos", falou o esposo Jarbas Homem de Mello