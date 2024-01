Filha de Thiago Oliveira rouba a cena em festa de mesversário

O apresentador Thiago Oliveira mostrou as fotos da festa de oito meses de sua filha, Ella, fruto de seu casamento com Bruna Matuti

Thiago Oliveira explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar novas fotos da filha, Ella. A menina, fruto de seu relacionamento com Bruna Matuti, completou oito meses de vida nesta segunda-feira, 22, e ganhou uma festa temática dos papais.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a pequena aparece esbanjando fofura em sua festa, que teve como tema 'Hora do Banho'. Thiago e Bruna surgiram nos cliques usando roupão, enquanto Ella estava com um body, shorts e uma tiara de laço.

O local da celebração foi decorado com várias bexigas coloridas, patinhos de borracha, além de banheira com bolas de sabão. O bolo e os docinhos também foram personalizados de acordo com o tema escolhido pelos papais.

Ao dividir os registros, o apresentador do programa É De Casa, da Globo, se derreteu pela filha. "Dia de festa, dia da minha filha que completa 8 meses. Sim, oito meses. A Ella começou a chamar a mamãe, escolher os brinquedos, bater palma e só quer ficar em pé. Não tem coisa melhor do que chegar em casa e ganhar esse sorriso. Parabéns, filha, te amo", escreveu Thiago.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thiago Oliveira (@thioliveiras)

Em seu Instagram, Bruna também postou fotos da celebração do mesversário da filha, Ella, e se declarou para a menina. "8 meses. Se você pensou: Já? Eu também penso a mesma coisa. Como passou rápido. É incrível como você está esperta, falante (já me chama de mamá), risonha, alegre. A dimensão do meu amor só aumenta. Parabéns minha filha por mais um mês de vida. Te amo tanto que não sei nem explicar", disse a mamãe.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Matuti (@brunamatuti)

Thiago fala sobre infecção da filha

O apresentador Thiago Oliveira contou que sua filha enfrentou um quadro de infecção bacteriana recentemente. Durante sua participação no programa da Globo, 'É de Casa', o comunicador revelou mais detalhes sobre a recuperação da pequena Ella, fruto da relação com Bruna Matuti.

No quadro 'Diário de Pai', Thiago trouxe à tona a situação delicada com sua filha: "Vida de papai e mamãe não é mole. Ella teve uma infecção bacteriana e ficou gripada. Agora está bem, já voltou a mamar bem", disse aliviado. Saiba mais!