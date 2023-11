Thiago Oliveira atualiza estado da filha após infecção: ‘Não é mole’

No 'É de Casa', Thiago Oliveira revelou que sua filha, a pequena Ella, enfrentou um quadro delicado de infecção bacteriana

Neste sábado, 25, o apresentador Thiago Oliveira contou que sua filha enfrentou um quadro de infecção bacteriana recentemente. Durante sua participação no programa da Globo, 'É de Casa', o comunicador revelou mais detalhes sobre a recuperação da pequena Ella, que tem apenas seis meses e é fruto da relação com Bruna Matuti.

No quadro ‘Diário de Pai’, Thiago trouxe à tona a situação delicada com sua filha: “Vida de papai e mamãe não é mole. Ella teve uma infecção bacteriana e ficou gripada”, ele desabafou. Apesar do susto, o apresentador contou que a bebê já está se recuperando: “Agora está bem, já voltou a mamar bem", disse aliviado.

Durante o programa, Thiago compartilhou não apenas a preocupação com a saúde da filha, mas também momentos especiais dos últimos dias. O comunicador revelou que a menina está iniciando sua introdução alimentar, e como um papai babão, está completamente encantado com cada detalhe desse processo: ‘Fiquei bobo’, ele se derreteu pela menina.

Thiago Oliveira fala sobre recuperação da filha após infecção - Reprodução/Globo

Vale lembrar que a bebê acaba de completar seis meses de vida, por isso já iniciou o processo de introdução das comidinhas. Inclusive, para celebrar a ocasião, Thiago e Bruna deram um festão de mesversário com o tema ‘docinhos’. Através das redes sociais, o apresentador dividiu todos os detalhes da ocasião especial.

“Não será textão pra falar de tudo o que a Ella já faz, mas quero destacar o sorriso da minha filha. Nem quando está doentinha o sorriso vai embora, é impressionante, apaixonante sorrir junto, gargalhar com nossas brincadeiras e principalmente receber esse sorriso quando eu chego em casa. Minha filha toda simpática, linda”, ele babou pela pequenina.

A pequena Ella já curtiu sua primeira viagem em família.

Recentemente, o apresentador Thiago Oliveira aproveitou alguns dias de descanso na Bahia, e encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar algumas fotos que tirou ao lado da esposa, Bruna Matuti, e da filha, Ella. Os papais aproveitarm a viagem para celebrar a chegada dos cinco meses da pequena com uma viagem em família.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, os três aparecem curtindo o dia ensolarado na praia, além disso, o jornalista mostrou a herdeira com os pezinhos na areia. Para o momento de lazer, Ella surgiu usando um maiô preto com bolinhas coloridas e um chapéu; confira os registros fofíssimos publicados por Thiago Oliveira.