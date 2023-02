Filha de Léo Santana e Lore improta, surpreende ao protagonizar cena inusitada: “Fã número 1º”

Liz, de apenas um ano de idade, tem reação inesperada ao reconhecer o pai, Léo Santana, na televisão

Muita fofura! No início da tarde desta quarta-feira, 22, Léo Santana (34) participou do Meio Dia Bahia, da TV Globo, onde estava dando entrevista para falar de seu novo hit 'Zona de Perigo’, que viralizou no Carnaval.

Rapidamente, Lore Improta (29) decidiu capturar a reação da filha, Liz, de apenas um ano de idade, ao perceber que o papai estava no jornal. No vídeo compartilhado no Instagram, é possível ver a pequena toda animada apontando para a TV e dizendo ‘papai’.

"A música do Carnaval é nossa! #ZonaDePerigo. Gratidão a todos vocês que escutaram e dançaram muito!! Até Lilica meteu dança. Gratidão! Uhullllllll !! Vocês merecem equipe LS!! Te amo amor", escreveu a dançarina na legenda da publicação.

Lore Improta se derreteu todinha como também encantou os internautas: "Liz muito feliz com o sucesso do papai", disse um. "Lilica é fã número 1 do papai", afirmou outro. "Eu sou apaixonada nessa criança, juro, o sorriso dela alegra meu dia, sou viciada nos stories que tem ela dançando", confessou um terceiro.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE LORE IMPROTA:

FOFURA

Ainda na última semana, a filha de Leo Santana e Lore Improta, Liz, arrebatou por completo o coração dos seguidores ao surgir em um clique fofíssimo nas redes sociais.

Na foto publicada pela mãe, Liz aparece com um macacãozinho azul e comendo uma coxa de frango enorme."Gente, como ela é linda, eu fico chocado", disse um. "Todos os dias a Liz com seu glamour amo", disse outro. "No quê será que ele está pensando?", questionou outro.