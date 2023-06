Filha de Isabella Cecchi rouba a cena com look de caipirinha: "Que fofa"

A influenciadora digital Isabella Cecci, do BBB 19, comemorou o quinto mês da filha com uma festa em clima de Festa Junina

Alerta fofura! A ex-BBB Isabella Cecchi explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar os detalhes da festa de mesversário da filha, Beatriz, fruto de seu relacionamento com o advogado Pedro Orduña.

Em seu perfil no Instagram, estudante de medicina publicou fotos e vídeos do quinto mês de vida, decorado com o tema Festa Junina. Além da decoração repleta de bandeirinhas, fogueira e balões, a comemoração contou com uma barraca do beijo.

Já Beatriz roubou a cena ao surgir fantasiada de caipirinha, com direito a um vestido típico e chapéu de palha. "5º mês da nossa Beatriz. Existe caipira mais linda??", se derreteu a mamãe coruja na legenda da publicação. "5º mesversário da nossa Bia! Os 5 meses mais rápidos da minha vida! O tempo tá voando!!! Socorro!", escreveu o papai ao compartilhar as imagens em suas redes sociais.

Os fãs da ex-participante do BBB 19 se derreteram com os cliques da festa. "Muito linda", disse uma seguidora. "Que fofa, meu Deus", escreveu outra. "Uma bonequinha", falou uma fã. "Que princesa linda. Caipirinha perfeita", comentou mais uma. "Que caipirinha mais fofa", declarou mais uma.

Vale lembrar que neste ano, Isabella comemorou seu primeiro Dia das Mães, e na data especial ela usou as redes sociais para falar sobre a felicidade de realizar seu grande sonho. "O primeiro dia das mães é inesquecível. Celebrar essa data é a realização de um sonho."

"A maternidade é uma inundação de amor, ela vem e tira tudo do lugar, muda completamente a nossa vida, mas não existe nada melhor e mais lindo que exercê-la. Beatriz é meu combustível diário, minha força e meu sorriso de todos os dias. Feliz dia das mães pra todas as mamães que me seguem!", completou.

