Filha de Bruno de Luca passa dos limites da fofura ao gargalhar: “Coisa linda”

Bruno de Luca e Sthéfany Vidal posaram ao lado da filha, Aurora, que já esbanja simpatia aos cinco meses

A ex-repórter do Faustão, Sthéfany Vidal (28) encantou os seguidores na última terça-feira, 15, ao publicar alguns momentos encantadores da filha Aurora, de 5 meses, em suas redes sociais. A primogênita é fruto do relacionamento de três anos com o apresentador do 'BBB - A eliminação', Bruno de Luca (40), que também aparece babando a pequena nos cliques.

Discretos em sua vida pessoal, Sthéfany e Bruno abriram uma exceção para dividir a fofura de Aurora, que parou o Instagram do casal. No álbum, a herdeira surge vestida de rosa e esbanja simpatia, sorrindo em cada uma das fotos. Em um dos cliques, ela gargalha nos braços do pai, que não esconde o orgulho da pequena.

Na legenda, a mamãe coruja deixou apenas um emoji. Já Bruno, repostou o álbum em seu stories e se derreteu com Aurora: “Meu troféu”, escreveu. Nos comentários da publicação, amigos e fãs do casal deixaram elogios: “Ela tá a sua cara”, escreveu a ex-BBB Gizelly Bicalho, se referindo a Sthéfany. “Coisa linda”, disse uma fã. “A bebê mais linda”, exaltou outra. "Boneca, puxou a mamãe", disse mais uma.

Bruno de Luca celebra cinco meses da primeira filha:

Bruno de Luca já provou que é um papai babão! Mesmo sendo reservado sobre sua vida pessoal, o apresentador que comanda um quadro no BBB, fez questão de celebrar os cinco meses da pequena com uma declaração super fofa nas redes sociais, em um registro encantador ao lado da primogênita Aurora, que é fruto de seu noivado com Sthéfany Vidal.

"5 meses da minha maior alegria: AURORA! Te amo minha princesa. Obrigado mamãe @fany.vidal pelo melhor presente do mundo", Bruno de Luca se derreteu ao legendar a publicação para celebrar o mêsversário da herdeira. Nos comentários, várias celebridades e amigos do casal se encantaram com a fofura da pequena.