Bruno de Luca celebra cinco meses da primeira filha: ''Minha maior alegria!''

Apresentador Bruno de Luca posta clique fofíssimo com Aurora no colo e se declara no quinto mêsversário da bebê com Sthéfany Vidal

O apresentador Bruno de Luca (40) usou as redes sociais nesta segunda-feira, 06, para comemorar mais uma mês de vida da filha!

Ao compartilhar um lindo clique cheio de amor, em que aparece com a herdeira Aurora, fruto do relacionamento com a noiva, Sthéfany Vidal, de 28 anos, no colo, o famoso se declarou nos cinco meses de vida da bebê.

Sem deixar a data passar em branco, o papai fez um post fofo, agradecendo à mulher pela vida da pequena.

"5 meses da minha maior alegria: AURORA! Te amo minha princesa. Obrigado mamãe @fany.vidal pelo melhor presente do mundo", escreveu Bruno de Luca ao legendar a publicação.

"Meus amoreeeeeees", babou Carolina Dieckmann nos comentários. "Fofura", disse Julio Rocha. "Tal pai, tal filha, ambos lindos!", elogiou uma seguidora. "É uma boneca", se derreteu outra.

Confira o clique fofo de Bruno de Luca com a filha Aurora:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruno De Luca (@brunodeluca)

Com a filha, Bruno de Luca mostra encontro com Vivian Amorim

Os apresentadores e colegas de trabalho Bruno de Luca e Vivian Amorim (29) registraram o encontro que tiveram recentemente. Na companhia da mulher, Sthéfany Vidal, o famoso publicou uma série de três cliques em que aparece com a primeira herdeira, Aurora, ao receber a visita da amiga e sua família, o marido, Leo Hirschman, e a herdeira do casal, Malu, que fez um aninho em janeiro, na sua casa no Rio.

"Hoje foi dia da Aurora conhecer a Malu! No dia do mesversário de 4 meses, não tinha comemoração melhor. Muito feliz em ver minha amiga @amorimvivian sendo essa mãezona e também foi ótimo pegar algumas dicas, né amor @fany.vidal? @leohirschmann também colaborou muito com seu depoimento! Kkkkkk vida longa a amizade #maurora", escreveu ele.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!