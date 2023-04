Filha de Bruno de Luca esbanja fofura ao posar sorridente: ''Minhas manhãs nunca mais foram as mesmas''

Apresentador Bruno de Luca surge com cara de sono ao lado da filha Aurora em clique encantador e brinca sobre acordar às 6h da manhã

O apresentador do BBB - A Eliminação, Bruno de Luca (40) encheu seu feed no Instagram de amor ao publicar um registro com a filha logo ao acordar na manhã desta quarta-feira, 05!

A pequena Aurora, de quase seis meses, fruto de seu relacionamento com a ex-bailarina do Faustão, Sthéfany Vidal (28), esbanjou fofura ao surgir com um sorrisão estampado no rosto, enquanto o pai babão apareceu com cara de sono deitado na cama.

O artista brincou ao falar que antes da chegada da filha, não acordava cedo. Aurora encantou os fãs e chamou atenção pela semelhança com a mãe.

"Aquele bom dia animado! Minhas manhãs nunca mais foram as mesmas! Aliás, elas nem existiam às 6 horas da manhã…", escreveu Bruno ao legendar a publicação.

"Amoooo vocês", declarou Carolina Dieckmann nos comentários. "P**, ESSA MENININHA É A COISA MAIS LINDAAAAA", babou Ana Clara Lima. "Essa foto melhorou minha manhã em 200%", disse Julio Rocha. "Olha a carinha dela!!! Felicidade pura!!! E a sua de sono", reparou uma fã. "Ela é a cara da mamãe", comparou outra. "A maior riqueza não tem dinheiro que pague!", comentou mais uma.

Confira o clique fofo de Bruno de Luca com a filha Aurora:

Filha de Bruno de Luca e Sthéfany Vidal encanta ao surgir gargalhando

A ex-repórter do Faustão, Sthéfany Vidal encantou os seguidores recentemente ao publicar alguns momentos encantadores da filha Aurora em suas redes sociais. A primogênita é fruto do relacionamento de três anos com o apresentador do 'BBB - A eliminação', Bruno de Luca, que também aparece babando a pequena nos cliques.

Discretos em sua vida pessoal, Sthéfany e Bruno abriram uma exceção para dividir a fofura de Aurora, que parou o Instagram do casal. No álbum, a herdeira surge vestida de rosa e esbanja simpatia, sorrindo em cada uma das fotos. Em um dos cliques, ela gargalha nos braços do pai, que não esconde o orgulho a pequena.

