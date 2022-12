Filha de Bruce Willis e Demi Moore, Rumer Willis anuncia a primeira gravidez

A atriz Rumer Willis, filha de Bruce Willis e Demi Moore foi às suas redes sociais anunciar que está grávida do primeiro filho

Nesta quarta-feira, 21, a atriz Rumer Willis revelou em seu Instagram que está esperando o primeiro filho com o namorado Derek Richard Thomas. A futura mamãe é fruto do antigo relacionamento dos atores Bruce Willis e Demi Moore.

Em seu Instagram, Rumer publicou algumas fotos em preto e branco exibindo o barrigão de grávida e com o amado posando junto. A futura vovó compartilhou as fotos no seu perfil do Instagram e escreveu na legenda: “Entrando na minha era de vovó safada e desequilibrada”.

A ex-esposa de Bruce Willis ainda publicou uma foto dela e ao lado das outras filhas fazendo um ultrassom com Rumer. “Dizendo olá para o nosso pequenininho! Muito feliz por você, minha doce Rumer. É uma honra presenciar sua jornada na maternidade, mal posse esperar para receber esse bebê no mundo”, escreveu Demi na legenda.

A grávida respondeu a homenagem da mãe dizendo: “Muito grata por minha linhagem familiar de mulheres. Eu amo vocês demais. Esse bebê é muito sortudo de ter vocês”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rumer Glenn Willis (@rumerwillis)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Demi Moore (@demimoore)

Reunião de família!

O ator Bruce Willis que no início deste ano anunciou seu afastamento dos holofotes por conta de um diagnóstico de afasia. Mas, neste mês, o ator apareceu ao lado de sua ex-esposa Demi Moore, a atual parceira Emma Heming Willis, e suas cinco filhas.

“Nós somos FAMÍLIA! Entrando no espírito do Natal”, escreveu Demi na legenda da postagem feita em suas redes sociais que mostrava diversos momentos em família.