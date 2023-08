Fernanda Rodrigues se emociona ao conhecer filha de Paulinho Vilhena: "Te amo profundamente"

A atriz Fernanda Rodrigues postou fotos com Manoela no colo, e se declarou para a primeira filha de Paulinho Vilhena

Fernanda Rodriguesencantou os seguidores das redes sociais ao mostrar um momento muito especial. A atriz, que está no ar na novela Fuzuê, da Globo, interpretando a personagem Alícia de Braga e Silva, conheceu a filha de Paulinho Vilhena e Maria Luiza Silveira.

Nesta quinta-feira, 25, a artista postou no feed do Instagram uma sequência de fotos com Manoela, que nasceu no último dia 15, e falou da emoção que sentiu ao pegar no colo na menina, que é filha do seu grande amigo.

"Manoela, como te esperamos! Foi uma emoção imensa te conhecer e te pegar no colo! Você é fruto de sonhos, semente de amor plantada no coração de um tantão de gente. Te amo profundamente. O mundo tá bem mais legal agora que você chegou! O futuro já começou. Segura essa tua mãozinha miúda na minha e vamos nessa! Te juro! Vai ser bom a beça. Te amo. Tia Fe. Paulinho e Maria Luiza, amo vocês", declarou Fernanda nos comentários.

Vilhena, que é padrinho de Luisa, primeira filha da atriz com Raoni Carneiro, também celebrou o momento nos comentários da publicação. "Aí meu coração!!! Você é demais minha irmã de alma!!! Tenho certeza que quando me deram a oportunidade de ser padrinho da minha amada Dindinha, já estavam planejando minha paternidade!! Aprendi e amadureci demais o sonho vivendo essa realidade ao lado de vocês... e como você diz no texto, estamos de mãos e corações dados nessa missão", disse o ator.

Declaração para a esposa

Paulinho Vilhena encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar novas fotos do dia do nascimento de sua primeira filha, Manoela, fruto de seu relacionamento com a modelo Maria Luiza Silveira. O ator postou uma sequência de fotos em que aparece com a herdeira e com a esposa, logo após o parto, e aproveitou para fazer uma bela declaração para a mais nova mamãe.

"Compartilho esses registros com vocês, pra dizer que a minha mulher é uma guerreira; da doçura e da paz, da calma e do amor, da força e da coragem, do foco de dar e ser luz, ser Luiza. A paternidade sempre foi um sonho, mas nunca uma obsessão, sempre soube que Deus me daria essa dádiva no tempo certo, o Dele: só não imaginava que também me daria, Maria Luiza", disse ele em um trecho da publicação. Confira a declaração na íntegra!