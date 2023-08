Nasce primeira filha de Paulinho Vilhena e Maria Luiza Silveira

Nas redes sociais, Maria Luiza Silveira anunciou o nascimento de Manoela, sua primeira filha com Paulinho Vilhena

Nasceu! Manoela, a primeira filha do ator Paulinho Vilhena com a modelo Maria Luiza Silveira, nasceu nesta terça-feira, 15. A notícia do nascimento foi compartilhada nas redes sociais pela mamãe.

Em seu perfil no Instagram, Maria Luiza postou uma foto da família após o parto. Na imagem, ela aparece amamentando a herdeira, enquanto Vilhena está olhando todo bobo para a esposa. "15.08.2023. Nossa família está completa", declarou ela na legenda da publicação.

Os seguidores parabenizaram o casal nos comentários. "Ai que felicidade. Muita saúde pra essa princesa!!!! Tudo de mais incrível pra essa família", disse uma seguidora. "Que momento especial. Parabéns, casal e bem-vinda pequena Manoela!", escreveu outra. "Parabéns, seja bem-vinda, Manoela", falou uma fã. "Parabéns, queridos. Muita saúde para essa princesa", desejou a atriz Mônica Carvalho.

Vale lembrar que no primeiro dia deste ano, o casal revelou nas redes sociais que estavam esperando o primeiro bebê. Eles fizeram a revelação para os fãs com um ensaio fotográfico na praia feito pelo fotógrafo Neuronha. "Nós já te amamos MUITO filho(a). Que alegria começar o ano com você aqui na minha barriguinha", disse a futura mamãe, mostrando o ator fazendo carinho em sua barriga.

Confira a publicação:

Paulinho Vilhena oficializa união

Em junho, Paulinho Vilhena surpreendeu seus seguidores ao anunciar que se casou com a amada, Maria Luiza Silveira. Em seu Instagram, o ator compartilhou uma foto andando de mãos dadas com a esposa no meio da rua.

No clique feito por Raquel Santos, Paulinho dispensava gravata e usava apenas um terno cinza com uma camisa branca. Já a noiva vestia blazer e calça brancos e complementou o look com uma camisa cor creme e óculos escuros. "Casei com o amor da minha vida", escreveu o ator. Confira as fotos!