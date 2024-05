Fernanda Paes Leme se derrete pelos detalhes da filha, Pilar: ‘Pequenas coisas’

Alerta de fofura! Fernanda Paes Leme compartilha novo álbum com fotos em detalhes da filha recém-nascida, a pequena Pilar

Fernanda Paes Leme está aproveitando cada momento da maternidade! Apesar de ter se mantido mais distante das redes sociais desde a chegada da herdeira, a apresentadora não conseguiu resistir e decidiu compartilhar um novo álbum de fotos da filha recém-nascida, a pequena Pilar, fruto de seu relacionamento com o empresário Victor Sampaio.

Através de seu perfil no Instagram, Fernanda compartilhou um ‘dump’ de como estão sendo os primeiros dias com a menina, que ainda não completou seu primeiro mês de vida. Entre os cliques, ela aproveitou para exibir alguns detalhes com zoom de ‘Pipa’, como a pequena é carinhosamente apelidada pela família.

Mamãe de primeira viagem, ela se derreteu pelo cabelo, pézinhos e mãozinhas fofas da herdeira, assim como seu noivo, que aparece babando na bebê. Na legenda, Fernanda contou como está sendo o puerpério com a pequena: “Os dias por aqui estão passando num ritmo nosso. Nos preenchendo de amor, afeto e boas energias”, disse a atriz.

“As pequenas coisas são gigantes”, Paes Leme completou e ganhou muitos elogios de amigos e seguidores nos comentários: “Uma delícia sem fim”, escreveu Carolina Dieckmann. “Ai meu Deus esse cabelinho crescendo”, disse outra admiradora. “Cuidado, o Instagram vai começar a censurar por conteúdo fofo demais”, brincou uma terceira.

Vale lembrar que a pequena Pilar chegou ao mundo no dia 17 de abril. Desde então, a mamãe de primeira viagem compartilha sua experiência com a herdeira nas redes sociais. Inclusive, recentemente, a apresentadora abriu o coração e recordou um momento difícil que passou na gestação, ao falar sobre sua cesárea e também sobre puerpério.

Fernanda contou que estava se recuperando bem da cirurgia e aproveitou para compartilhar que está tomando medicamentos desde a gestação, depois que começou a se sentir deprimida: “O bom é que tive muita lucidez pra perceber que tinha, sim, que começar medicação para inclusive não piorar o que poderia acontecer no Puerpério”, explicou.

Fernanda Paes Leme decide doar os presentes da filha:

Nesta quarta-feira, 8, Fernanda Paes Leme usou as redes sociais para compartilhar a decisão de doar os presentes recebidos por sua filha recém-nascida, Pilar, fruto do relacionamento com o empresário Victor Sampaio. Apesar de agradecer o carinho, a apresentadora contou que pretende apoiar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Através dos stories do Instagram, Fernanda contou que estava bastante abalada com as últimas notícias e que gostaria de ajudar especialmente mães e crianças neste momento: “Estamos aqui também assim como o Brasil todo, muito tocado, acho que tocado nem é a palavra, é atravessado mesmo com tudo que tá acontecendo no sul do país”, iniciou; confira o relato da apresentadora.