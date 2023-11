Fernanda Paes Leme encanta ao exibir a barriguinha de grávida: "Perfeita"

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme encantou os fãs ao mostrar a barriguinha de sua primeira gestação

Fernanda Paes Lemeencantou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 2, ao postar uma foto exibindo a sua barriguinha de grávida. Ela está à espera de sua primeira filha com o noivo, Victor Sampaio.

No clique postado no feed do Instagram, feito pelo amigo e fotógrafo André Nicolau, a atriz e apresentadora aparece com usando uma camisa branca aberta e uma calça jeans de cintura baixa, deixando a barriguinha em destaque.

"Uma passadinha no André Nicolau é uma fotinho com a baby Mó pro feed", escreveu a artista que ainda não revelou o nome que a filha terá. Os internautas elogiaram a publicação. "A gravidinha mais linda", disse uma seguidora. "Tão perfeita", falou outra. "Quanta lindeza", comentou uma fã.

Na última semana, Fepa agitou as redes sociais ao mostrar uma nova foto do ultrassom de sua primeira filha. Ela está no início da gestação e foi fazer um exame de rotina do pré-natal. Ao postar a imagem, a mamãe se derreteu. "Primeira selfie da Baby Mó no ultrassom", disse ela na legenda.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Paes Leme (@fepaesleme)

Fernanda Paes Leme relembra momento traumático antes da gravidez

A atriz Fernanda Paes Leme deixou os fãs mega empolgados após anunciar que estava grávida. Isso porque a artista passou por um período traumático desde que sofreu um aborto espontâneo em 2021. O caso foi revelado no ano passado durante o podcast Mil e Uma Tretas.

"Quando a Julia me chamou para vir aqui, eu pensei: 'P*rra, será que eu vou falar sobre isso?'. Porque é uma coisa que está dentro de mim, só para mim. E para pouquíssimas pessoas que convivem comigo. Só que, ao mesmo tempo, é muito importante as pessoas saberem que tem várias histórias sobre isso, sobre esse tema, que ainda é tão difícil de você falar. Porque o aborto é uma perda invisível. É um luto que você vive, de algo que você nunca viu a cara. Nem uma peça, foto, nada, para você lamentar, o que acontece quando você perde alguém", disse ela em um trecho da conversa.