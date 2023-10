Fernanda Lacerda come a placenta após o parto e revela o motivo

Conhecida como a ‘Mendigata’ do Pânico, Fernanda Lacerda revela o motivo para comer um pedaço da placenta logo após o nascimento do primeiro filho

A musa Fernanda Lacerda, que é conhecida como a ‘Mendigata’ do programa Pânico, já é mamãe pela primeira vez e contou que teve uma atitude inusitada após o parto do filho, Gabriel, que é fruto do relacionamento com seu ex-namorado, Anderson Cavalcanti. Ela contou que comeu um pedaço de sua própria placenta logo depois da chegada do herdeiro.

Em um vídeo nas redes sociais, ela apareceu ainda na sala de parto quando recebeu um pedaço da placenta para comer. Após mastigar, ela contou sobre o gosto. "Parece um sushizinho, um sashimi. Com a fome que eu estou, eu comeria inteiro. É gostoso”, afirmou ela.

Na legenda da imagem, Lacerda escreveu o motivo para comer a placenta. “A ingestão da placenta melhora a produção de leite, dá mais energia e diminui os sintomas da depressão pós-parto”, disse ela.

Fernanda Lacerda revela detalhes do nascimento do filho

Em seu perfil oficial no Instagram, Fernanda Lacerda revelou mais detalhes sobre seu trabalho de parto. Em seu relato, a morena contou que chegou à maternidade luxuosa eleita para o nascimento do herdeiro com cerca de seis centímetros de dilatação. Uma hora depois, ela atingiu os oito centímetros e fez diversos exercícios durante o processo, inclusive, na banheira.

“Menos uma contração e estava cada vez mais perto do nosso encontro”, Fernanda celebrou até mesmo as dores do parto. Apesar de tentar a via normal, a influenciadora contou que precisou se submeter a uma cesária de última hora: “Tínhamos tentado de tudo, mesmo com 10 cm de dilatação ele ainda estava alto e não descia”, ela relatou.

Mesmo com os planos frustrados, Fernanda não se abateu e comemorou o nascimento do pequeno: "Nem tudo acontece como planejamos, mas Deus faz tudo acontecer perfeitamente como tem que acontecer... e a única coisa que importa é ele vir com muita saúde da melhor forma pra ele”, disse Fernanda em seu stories do Instagram.