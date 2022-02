Família vai aumentar! Fernanda Vasconcellos anuncia gravidez

Fernanda Vasconcellos e Cássio Reis estão esperando primeiro filho

CARAS Digital Publicado em 11/02/2022, às 10h42

Fernanda Vasconcellos (37) lotou as redes sociais de amor na manhã desta sexta-feira, 11, ao anunciar que está grávida!

Ela e Cássio Reis (44), que estão juntos desde 2015, estão esperando o primeiro filho.

Em seu Instagram, a atriz compartilhou uma sequência de duas fotos onde apareceu ao lado do parceiro enquanto segurava um teste.

“Acredito que grandes alegrias acontecem no meio do caminho, e não tinha ideia de como é romântico para o casal quando não se tem dúvidas quando a gente leu: grávida escrito no visor”, começou na legenda.

“Além de ser uma delícia ver a indicação estimada das semanas, isso nos deu a real dimensão que o amor está crescendo dentro de mim, dentro da gente!”, se derreteu a musa ao final.

Alguns famosos aproveitaram a publicação para desejar felicidades ao casal. “Ah, parabéns, sua linda”, disse Mel Lisboa (40). “Ae! Parabéns, casal”, falou Duda Nagle (38). “Que venha com muita saúde”, pediu Leandro Lima (39). “Muito amor”, comentou Fernanda Paes Leme (38).

Confira os cliques em que Fernanda Vasconcellos anunciou que está grávida de seu primeiro filho com Cássio Reis:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Vasconcellos (@fevasconcellos)