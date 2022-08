Falta pouco! Viviane Araújo exibe barrigão esticado em selfie no espelho

Grávida de Joaquim, Viviane Araújo exibiu barrigão ao fazer foto no espelho usando look de ginástica

CARAS Digital Publicado em 25/08/2022, às 10h15

Faltando poucas semanas para conhecer seu primeiro filho, a atriz Viviane Araújo (47) mostrou em uma foto no espelho nesta quinta-feira, 25, que já está com um lindo barrigão.

Iniciando o dia com um look fitness, a musa de Carnaval surgiu deslumbrante fazendo pose de top e calça de ginástica. Com o abdômen bem esticado, a famosa encantou ao mostrar que Joaquim já está bem grande.

"Bom dia meus amores", desejou Viviane Araújo ao registrar o momento em casa usando óculos escuros e sandálias.

Ainda nos últimos dias, a artista revelou quando já ganhou de peso. Na reta final da gestação, Viviane Araújo foi a uma consulta da ginecologista com o marido, Guilherme Militão, e mostrou qual o número apareceu quando subiu na balança.

É bom lembrar que a gravidez ocorreu por fertilização in vitro e com a ovodoação – quando é usado um óvulo de uma mulher doadora. "De cara, eu falei assim: ‘Dr. eu não tenho problema nenhum se meu óvulo tiver que ser doado’. Isso foi em 2020. Só que eu estava tão atarefada com trabalho. Estava com contrato e, com a pandemia, eu não sabia se ia voltar, se não ia, então eu também não podia fazer", disse ela.

Nos últimos dias, Viviane Aaújo entrou no clima de tbt na rede social e resgatou uma foto de um ensaio de Carnaval que participou em 2019. Sem a barriga de grávida, a famosa apareceu ostentando seu corpaço torneado em um look curtinho brilhante.

Mesmo na reta final da gestação de seu primeiro filho com o marido, Guilherme Militão, Viviane Araújo não deixou de sambar e fazer seus treinos. Com frequência, ela compartilha vídeos se exercitando com seu barrigão e encanta com tanta beleza.

