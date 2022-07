Na reta final da gravidez, Viviane Araújo faz vídeo treinando com barrigão

Grávida, Viviane Araújo esbanjou boa forma ao fazer vídeo treinando na área externa de sua casa

Já na reta final da gravidez, a atriz Viviane Araújo (47) mostrou que apesar do tamanho de sua barriga continua se movimentando e fazendo seus exercícios para manter a forma física.

Nesta segunda-feira, 25, a musa de Carnaval compartilhou um vídeo treinando na área externa de sua casa no Rio de Janeiro e deu exemplo de algumas séries que é possível se fazer utilizando garrafas de água como povo.

De top e calça de ginástica bem colada, Viviane Araújo deixou seu barrigão com Joaquim à mostra e esbanjou energia ao treinar com animação. Na legenda, ela aproveitou para falar sobre a desculpa que as pessoas dão para ficarem sem exercícios.

"Ah Vivi, eu não tenho tempo… eu não tenho equipamentos em casa… não consigo me cuidar…” Meus amores, eu já escutei muito isso por aqui… Quem quer faz, quem não quer arranja uma desculpa.

“Não tenho tempo” - duvido que você não fica 20 minutos por dia no celular de bobeira. Usa esse tempo e vai cuidar de você. “Não tenho equipamentos” - Pra treinar em casa você não precisa começar com equipamentos e ainda ter ótimos resultados. Pega uma garrafa de água de 1,5l, 1kg de arroz, produto de limpeza, uma bolsa pesada e vai...", falou ela.

Nos comentários, os internautas admiraram a mamãe sarada. "Linda", escreveram os seguidores. "Maravilhosa", falaram outros.

Viviane Araújo faz ensaio gestante ousado

Nas últimas semanas, Viviane Araújo impressionou ao compartilhar fotos de um ensaio especial que fez para registrar a gravidez de Joaquim. Usando roupas ousadas ou até dispensando as peças, a musa de Carnaval posou deslumbrante no momento.

Aos 47 anos, a famosa está grávida após ter feito fertilização in vitro e com a ovodoação – quando há um óvulo de uma mulher doadora. Recentemente, a atriz falou sobre a reta final da gestação.