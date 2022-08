Viviane Araújo relembra corpaço exuberante em fotos de 2019

Grávida, Viviane Araújo resgatou cliques sambando em 2019 e chamou a atenção com corpaço avantajado

Redação Publicado em 12/08/2022, às 09h28

A atriz Viviane Araújo (47) entrou no clima de tbt da rede social nesta quinta-feira, 11, e recordou fotos de um ensaio de Carnaval de 2019. Usando cropped e shortinhos, a famosa ostentou seu corpaço escultural enquanto sambava.

Sem barriga de grávida na época, a musa de Carnaval ostentou suas curvas torneadas com muita animação enquanto se jogava na música da bateria no momento.

"#TBT#2019@manchacarnaval visitando a quadra da @paraisodotuiutioficial", escreveu Viviane Araújo na legenda das lembranças da folia.



Nos comentários, os internautas admiraram os registros da famosa sambando. "Incrivelmente maravilhosa", elogiaram os fãs. "Rainha das rainhas", falaram outros.

Mesmo grávida e na reta final da gestação de seu primeiro filho com o marido, Guilherme Militão, Viviane Araújo não deixou de sambar e fazer seus treinos. Com frequência, ela compartilha vídeos se exercitando com seu barrigão e encanta com tanta beleza.

Viviane Araújo faz ensaio gestante cheio de atitude

Nas últimas semanas, Viviane Araújo impressionou ao compartilhar fotos de um ensaio especial que fez para registrar a gravidez de Joaquim. Usando roupas ousadas ou até dispensando as peças, a musa de Carnaval posou deslumbrante no momento.

É bom lembrar que a musa de Carnaval engravidou por fertilização in vitro e com a ovodoação – quando é usado um óvulo de uma mulher doadora. "De cara, eu falei assim: ‘Dr. eu não tenho problema nenhum se meu óvulo tiver que ser doado’. Isso foi em 2020. Só que eu estava tão atarefada com trabalho. Estava com contrato e, com a pandemia, eu não sabia se ia voltar, se não ia, então eu também não podia fazer", disse a mamãe de primeira viagem sobre o que foi feito para ter seu filho, Joaquim.

