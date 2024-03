Fabiana Justus encanta seguidores com foto fofa dos filhos

Fabiana Justus, que está batalhando a leucemia, derreteu os seguidores com um clique das gêmeas Chiara e Sienna com o caçula Luigi, nesta segunda-feira, 11

Fabiana Justus encantou a web ao mostrar um clique das gêmeas Chiara e Sienna, de cinco anos, com o caçula Luigi, de seis meses. A empresária e influenciadora, que está fazendo tratamento contra a leucemia, está em casa e aproveitou para compartilhar esse momento fofo entre mãe e filho.

"Minha maior riqueza. Meu maior tesouro!", escreveu na legenda da postagem. Nas fotos, as duas meninas beijam a cabeça do irmão mais novo: "Amor maior do mundo! Obrigada Deus!", completou Fabiana na legenda, se derretendo pelos pequenos .

E nos comentários da publicação, os internautas deixaram várias mensagens carinhosas: "Ai meu Deus!!!!!!! Essa foto tá explosão de gostosuraaaaa", disse uma. "A carinha dele sentindo o amor das irmãs", declarou outra. "Coisa mais linda", falou ainda uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)

Fabiana Justus desabafa sobre desmame do filho

Fabiana Justus abriu o coração e falou um pouco sobre o momento em que recebeu o diagnóstico de leucemia mieloide aguda, no início de janeiro deste ano. Em um bate-papo com os seguidores nas redes sociais, a filha do empresário Roberto Justus recordou o quão difícil foi precisar interromper a amamentação do filho caçula, Luigi, na época com cinco meses.

Ao longo de seu relato, Fabiana revelou que amamentou o pequeno pela última vez quando já estava internada. Ela, então, contou que usou medicamentos para secar o leite. "Foi muito difícil psicologicamente, óbvio, não preciso nem dizer, né, mas fisicamente também", iniciou.

"Eu tinha muito leite, demorou umas três semanas e meia para secar, foi muito abrupto. Tive que tomar um remédio para secar por vários dias, que me dava mais enjôo juntando com o tratamento", completou a influenciadora digital.

Na sequência, Fabiana também falou um pouco sobre as filhas gêmeas, Chiara e Sienna, e explicou como deu a notícia da doença para as meninas de uma forma mais delicada. "Quando fui para o hospital, elas estavam em casa jantando. Falei que ia no médico ver uma dor nas costas... depois internei e não consegui explicar nada direito", disse.