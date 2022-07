Ex-tenista Maria Sharapova anuncia nascimento do primeiro filho

A atleta Maria Sharapova compartilhou uma foto com o filho recém-nascido e o marido Alexander Gilkes

CARAS Digital Publicado em 15/07/2022, às 18h19

Nesta sexta-feira,15, a ex-tenista Maria Sharapova (35) anunciou o nascimento do seu primeiro filho por meio do seu Instagram. A atleta, que está fora das quadras desde 2020, compartilhou uma foto com o recém-nascido, que recebeu o nome de Theodore, e seu marido, o empresário Alexander Gilkes.

“O presente mais bonito, desafiador e recompensador que a nossa pequena família poderia pedir”, escreveu Sharapova na legenda do post.

A ex jogadora de tênis anunciou que seria mãe pela primeira vez no dia de seu aniversário em abril. “Início precioso! Comer bolo de aniversário por dois sempre foi minha especialidade”, brincou na época.

Confira aqui o anúncio de Maria Sharapova!