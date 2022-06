Ex-BBB Rodrigo Mussi surge pela primeira vez com o sobrinho, Luca, no colo

Rodrigo Mussi encantou os fãs ao mostrar o primeiro registro segurando o sobrinho, Luca

CARAS Digital Publicado em 05/06/2022, às 14h56

Alerta fofura! Rodrigo Mussi(36) encantou os seguidores das redes sociais ao surgir com o sobrinho pela primeira vez.

No Stories do Instagram, o ex-BBB compartilhou um vídeo em que aparece com Luca (1 mês), filho de Diogo Mussi e da médica Bruna Pevide, e se derreteu pelo momento.

"Primeira vez no colo do tio, né. Olha lá. Primeira vez no colo do tio, o tio", disse o titio coruja ao mostrar o registro.

Luca nasceu no dia 9 de abril, em uma maternidade em Taubaté, no interior de São Paulo. Na ocasião, Rodrigo estava no hospital se recuperando do grave acidente de carro que havia sofrido, e Diogo falou sobre como estava se sentindo ao ter o filho nos braços em meio ao momento difícil que a família estava passando.

"Que sentimento louco é esse que estou sentindo por você, meu filho? Eu quero lhe ensinar a ter fé, ser forte, responsável e saber valorizar a felicidade. Quero lhe ensinar o valor e a importância da mulher na vida de um homem, o quão devemos admirar o poder e a perseverança da mulher", escreveu ele em um trecho da publicação.

Sequelas do acidente

Neste sábado, 4, Rodrigo revelou aos seguidores das redes sociais que está com algumas sequelas do acidente de carro que sofreu em março deste ano.

O ex-BBB contou perdeu completamente o paladar e o olfato. "Uma coisa que não tinha falado ainda: não estou sentindo cheiro de nada, e gosto também não. Não senti mais", confessou o gerente comercial ao gravar um vídeo no Stories do Instagram.

Confira a foto de Rodrigo com o sobrinho: