Irmão do ex-BBB Rodrigo Mussi celebra nascimento do filho: ''O Luca nasce, o Rodrigo renasce''

Nas redes sociais, Diogo Mussi anunciou o nascimento do primeiro filho com Bruna Pevide

CARAS Digital Publicado em 09/04/2022, às 15h20

Diogo Mussi, irmão do ex-bbb Rodrigo Mussi (36), usou as redes sociais para anunciar o nascimento de seu primeiro filho, Luca.

O menino, fruto de seu relacionamento com médica Bruna Pevide, nasceu neste sábado, 9, em uma maternidade em Taubaté, no interior de São Paulo.

Nas redes sociais, ele postou algumas fotos do recém-nascido e falou sobre a emoção que está sentindo. "Que sentimento louco é esse que estou sentindo por você, meu filho? Eu quero lhe ensinar a ter fé, ser forte, responsável e saber valorizar a felicidade. Quero lhe ensinar o valor e a importância da mulher na vida de um homem, o quão devemos admirar o poder e a perseverança da mulher", começou ele.

O irmão de Rodrigo falou sobre os ensinamentos que dara ao herdeiro. "Que eu consiga lhe ensinar a respeitar as pessoas, os animais, as diferenças e que você não aceite desigualdades, que jamais desista. Que eu possa lhe mostrar o amor mais puro de um pai. Que eu consiga lhe apresentar as frustrações para que conheça as superações. Também quero lhe ensinar que ser sincero é o melhor caminho. E se um dia eu falhar (eu vou falhar), que você aprenda a perdoar."

Diogo também elogiou a esposa e afirmou que deseja reunir a família no próximo natal. "Bruna, que orgulho de você, meu amor! Que mulher forte, corajosa e incrível. Não vejo a hora de estarmos juntos no próximo natal, com o Rafael e Rodrigo me ajudando a dar ao Luca a família que não tivemos. Amo vocês e saibam que, se depender de mim, nada de ruim acontecerá. Obrigado a todos pelo carinho, de coração! O Luca nasce, o Rodrigo renasce!", finalizou.

Vale lembrar que Diogo vem compartilhando informações sobre o quadro de saúde de Rodrigo, que sofreu um acidente de carro no dia 31 de março. Nesta última sexta-feira, 8, ele contou que irmão passou por uma ressonância magnética e tudo indica que a medula do ex-BBB não foi afetada.

Confira a publicação de Diogo: